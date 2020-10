La fiancée de Duane “Dog” Chapman, Francie Frane, est déjà devenue une source majeure de réconfort pour ses enfants après le décès de sa femme Beth Chapman en juin 2019. Bien que Chapman ait hâte d’épouser Frane bientôt, il a toujours une place dans son cœur pour Beth, qui aurait fêté son 53e anniversaire jeudi. Beth est décédée après une bataille contre le cancer de la gorge et du poumon, et sa bataille pour la santé était au centre de leur série WGN America Dog’s Most Wanted.

“Francie est là pour eux. Ce n’est pas leur maman, mais elle les aide beaucoup parce qu’elle est mère. Chaque jour, vous savez, j’essaie de parler à chacun de mes enfants … et certains jours, c’est dur pour eux et certains jours, c’est moins difficile », a déclaré Chapman jeudi à InTouch Weekly. «Si nous pouvions la faire rentrer à la maison, nous ferions tous cela coûte que coûte. Chapman et Frane sont fiancés depuis mai et liés par la perte mutuelle de leur conjoint. Quelques mois avant que Chapman ne rencontre Frane, son mari Bob est décédé d’un cancer.

La star de Dog the Bounty Hunter “avait juste besoin d’une Francie à mes côtés pour m’aider à réussir” après la mort de Beth, a-t-il déclaré jeudi. Il a noté que Frane et ses deux fils sont également des chasseurs, mais Frane n’essaye pas d’être Beth. “Il n’y aura jamais une autre Mme Dog, mais comme je l’ai dit, il y aura une dernière Mme Chapman”, a déclaré Chapman à InTouch. “Il y a beaucoup de choses que Francie ne ferait jamais que Beth a faites, et il y a beaucoup de choses que Beth ne ferait jamais que Francie a faites.”

Jeudi, Chapman et ses enfants ont publié plusieurs hommages à Beth le jour de son anniversaire. “Vous célébrez cette journée avec Jésus et tous ses anges, c’est la seule chose qui nous fera passer sans vous joyeux anniversaire Beth, tu nous manques et t’aime”, a écrit Chapman sur sa propre page Instagram, à côté d’une photo de Beth. Leur fille Bonnie Chapman a également partagé une photo de Beth. «Tu me manques tous les jours. Joyeux anniversaire maman», a-t-elle écrit.

Bien que Frane ne soit pas comme Beth, elle apparaît toujours devant la caméra avec Chapman. Elle l’a rejoint pour filmer Dog Unleased, une prochaine série pour la plateforme de streaming Unleashed. Dans son interview avec PopCulture, Chapman a promis de nombreux moments controversés sur la série. “On m’avait tenu en laisse et on m’avait dit:” Vous ne pouvez pas faire ça “et” Vous ne pouvez pas avoir cela rendu public “, alors j’espère que c’est ma dernière série”, a déclaré Chapman. “Je dis [the film team] tais-toi et roule. … Nous allons lancer une controverse, et je pense que je suis le président de cela. “