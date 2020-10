Fière Joselyn Cano montre son maillot de bain “mexicain” | Instagram

Fière de ses racines, la mannequin Joselyn Cano Une fois de plus, elle portait sa silhouette en maillot de bain deux pièces, ce qui est intéressant est qu’il portait les couleurs du drapeau mexicain, ses fans ont été surpris non seulement par sa silhouette mais aussi par la description de sa photo qui est devenue un un peu triste.

Comment vous souviendrez-vous Joselyn Cano est connue sous le surnom de “La Mexicaine Kim Kardashian” bien qu’elle soit née et a grandi aux États-Unis et qu’elle ait des racines mexicaines, ses parents sont originaires du beau Mexique et ses parents sont respectivement des États de Durango et Guadalajara.

Joselyn Cano Il ne manque pas une occasion de montrer sa silhouette exquise, nous l’avons constamment vu ravir l’élève de ses fans avec des photos ou des vidéos, chaque partie de son corps est un régal aux yeux de ses admirateurs.

Grâce à ses parents, elle parle assez couramment l’espagnol, en plus de lui apprendre la langue anglaise, ils lui ont appris la langue de ses racines, même si en réalité il y a peu de vidéos dans lesquelles on l’a vue parler en espagnol, c’est une fierté non seulement pour elle mais pour elle Fans mexicains et latino-américains.

Il y a un an, le mannequin et la célébrité Internet Joselyn Cano a publié cette photo, elle a été prise sur une belle plage le 24 janvier 2019, que si elle prétendait être surprise par le fait que porter ce maillot de bain au Mexique était considéré comme quelque chose de grave (en raison des symboles nationaux).

Je suis surpris qu’au Mexique un maillot de bain avec des symboles nationaux soit considéré comme un d3lito, même si l’intention est de montrer la fierté de mes racines », a commenté Joselyn Cano dans sa description.

Elle a également ajouté que je suis aux États-Unis, le pays où elle est née et a grandi, le fait qu’une femme porte un maillot de bain aux couleurs du drapeau est considéré comme une fierté patriotique, elle a également mentionné que cela la rendait triste de ne pas pouvoir se sentir fière. de ses propres racines, du fait de devoir couvrir un symbole national au regard de tous.

Le modèle porte deux pièces, la partie large est en blanc, mais les bretelles sur les parties supérieure et inférieure sont une combinaison de vert et de rouge, couleurs caractéristiques du drapeau mexicain.

Si vous voulez voir la photo du modèle, cliquez sur le LIEN suivant afin de pouvoir profiter de Joselyn Cano et de son maillot de bain appétissant.

La publication est devenue très populaire cette année-là non seulement en raison du fait qu’elle portait toutes les couleurs mexicaines du drapeau, mais aussi en raison de sa splendide silhouette qu’elle montrait à cette époque, captivant ainsi plus d’hommes, dans les commentaires que vous pouvez voir des mots d’encouragement pour le mannequin et les autres où ils lui disent de ne pas s’inquiéter de ce qui s’est passé, qu’elle est belle et ignore les mauvais commentaires.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Fière de sa silhouette Joselyn Cano Il ne manque pas l’occasion de laisser ses followers désireux d’en voir plus, comme vous le savez bien récemment il a décidé de lancer sa page privée, c’est là que vous pouvez satisfaire votre envie de la voir en continu, car elle partage sûrement du contenu adulte en permanence.

Peut-être que la jeune femme était confuse lorsqu’elle a voulu montrer la fierté qu’elle ressent pour le Mexique, donc ce maillot de bain, qui comme mentionné ci-dessus aux États-Unis est synonyme de fierté, dans la publication elle n’en a pas parlé plus, il y a la possibilité que certaines personnes Ils ont attiré votre attention lorsque vous l’avez vue le porter.

Même l’un des internautes dans la zone de commentaires lui a écrit de ne pas s’inquiéter pour la question et qu’elle a même mentionné que ladite garde-robe “était vendue comme ça”, elle lui a également conseillé de dire qu’elle ne savait pas qu’il était interdit d’utiliser des symboles patries de cette façon; Cette personne est originaire du Costa Rica, il a donné son avis afin de soutenir Joselyn Cano, même si on ne sait pas si son commentaire est effectivement correct.

Lire aussi: Seulement avec de la dentelle! Joselyn Cano captive à nouveau ses fans