– Un représentant de Travis nous dit qu’il a également offert l’une des figurines d’action super rares à un fan qui lutte contre le cancer et qui est récemment sorti de l’hôpital. Cependant, le jeune fan nous dit qu’il n’a pas mis sa figurine à vendre.

Il y a une édition limitée Travis Scott La figurine de McDonald’s sur le marché de la revente … et ça va vous coûter beaucoup plus cher que son repas signature à 6 $.

Voici l’affaire … quelqu’un qui a marqué la figurine super-rare de la collaboration de Travis avec Mickey D’s cherche à vendre la figurine sur le marché revendeur StockX pour 55000 $ … et ce n’est pas une faute de frappe.

La figurine représente le rappeur tenant un plateau McDonald’s avec son Travis Scott Meal – une offre de 6 $ qui comprend un quart de livre avec du fromage et du bacon, des frites moyennes avec une sauce barbecue et un Sprite.

🌵 figurines d’action @trvisXX rares, fabriquées à la main et numérotées 🌵 quote tweet this post with “Cactus Jack m’a envoyé à @McDonalds #CactusJackSweepstakes” pour courir la chance de gagner 1 sur 5. et ICYMI, le repas Travis Scott ne coûte que 6 $ dans notre application pic.twitter.com/8HqyAxxYEo – McDonald’s (@McDonalds) 25 septembre 2020 @McDonalds

La figurine rare a été distribuée à une poignée de gens chanceux via des tirages au sort … et McDonald’s dit que les figurines sont fabriquées à la main et numérotées.

Les fans ont déjà montré un appétit pour tout ce qui concerne Travis et McDonald’s … son le repas a été très populaire dans les magasins McD’s à travers le pays, avec certains magasins à court d’ingrédients après son lancement, et Travis a également publié une ligne de produits extrêmement populaire avec tout, des oreillers en forme de pépites de poulet aux t-shirts.

L’engouement a commencé avec un bang aussi … avec Travis se fait assaillir par une foule immense lorsqu’il s’est présenté pour célébrer le lancement dans un McDonald’s de Downey, en Californie.

Travis et Mickey D ont été condamnés à une amende de 200 $ chacun pour le rassemblement de masse, ce qui, comme son repas à 6 $, est dérisoire par rapport au prix demandé de 55000 $ de la figurine.