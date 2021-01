La fille d’Alex Trebek, Nicky Trebek, s’est rendue sur Instagram pour féliciter son défunt père vendredi soir après son dernier Jeopardy! épisode diffusé. Ce fut une soirée émouvante pour les fans et sa famille, alors que l’émission diffusait un hommage spécial à l’animateur de télévision légendaire. Trebek et sa première femme, Elaine Trebek Kares, ont adopté Nicky pendant leur mariage. Trebek et sa deuxième épouse, Jean Currivan Trebek, sont les parents de Matthew, 31 ans, et d’Emily, 28 ans.

Vendredi, Nicky a partagé l’hommage de Jeopardy! À Trebek dans son histoire Instagram, ajoutant: “Tu nous manques papa.” Elle a également partagé une capture d’écran d’un message Facebook, lisant “Jeopardy! Forever!” “Tu étais extraordinaire”, a écrit Nicky dans la légende, ajoutant “tu nous manques papa” comme hashtag. Depuis la mort de son père en novembre, Nicky a partagé des photos de retour avec Trebek. «Tu me manques», a-t-elle écrit à côté de l’un d’eux le 22 novembre.

Trebek est décédé le 8 novembre à 80 ans, à la suite d’une bataille contre le cancer du pancréas. Il a filmé son dernier épisode le 29 octobre et Jeopardy! les producteurs avaient d’abord prévu de diffuser les derniers épisodes pendant la semaine du jour de Noël. Les émissions ont cependant été retardées jusqu’à la première semaine complète de la nouvelle année, le dernier épisode étant diffusé vendredi. La vidéo hommage à Trebek comprenait quelques moments préférés des fans de ses trois décennies en tant qu’hôte, sur l’enregistrement de Hugh Jackman de “Once Before I Go” de Peter Allen.

Trebek était un “guerrier” lors du tournage de ses derniers épisodes, a déclaré le producteur exécutif Mike Richards à Entertainment Weekly. Dans la semaine avant la reprise de l’enregistrement, Richards a rappelé à Trek qu’il pouvait “à peine” se lever et se déplacer, mais Trebek a refusé de retarder le tournage. «Il est devenu très ferme, ce que j’ai adoré, et il dit:” Je serai là. N’annulez rien. ” Et bien sûr qu’il l’était. C’était un guerrier », se souvient Richards.

Les cinq derniers épisodes ont été filmés sur deux jours et Richards a pensé que Trebek avait livré une performance fantastique, malgré sa santé. «Vous les regarderez et vous direz:” Ce type est en aussi bonne santé qu’il pourrait l’être. Ce n’est pas du tout un malade. ” Il avait autant de volonté », a déclaré Richards à propos des derniers spectacles. “Nous savions à quel point il se battait, et c’est ce qui a rendu la performance encore plus impressionnante.”

Péril! reviendra avec de nouveaux épisodes la semaine prochaine, bien qu’aucun hôte permanent n’ait été embauché. Le champion Ken Jennings remplacera en tant que premier hôte invité. “Vous ne pouvez pas remplir des chaussures comme celles d’Alex Trebek”, a récemment déclaré Jennings à Good Morning America. “C’était juste une légende.”