Fille d'anniversaire, Bella Thorne en jolie tenue s'exhibe et son gâteau

La célèbre ancienne actrice de Disney, Bella Thorne, vient de fêter son anniversaire ce 8 octobre et hier soir, elle a téléchargé l’une des photos qui était le résultat d’une séance photo professionnelle qui a été faite pour célébrer.

Ce sont 3 photographies dans lesquelles Bella Thorne Elle apparaît vêtue d’un beau top blanc à imprimé fruits, ainsi que d’un petit short blanc avec lequel je les porte assez beaux sur la photo, on pouvait aussi voir les ballons d’anniversaire et bien sûr son gâteau qui ne pouvait pas manquer à part avoir des cupcakes et autres desserts.

La jeune femme portait également de très beaux gants, ainsi que des bas qui la rendaient très séduisante, en fait, la deuxième photo était l’une des préférées de ses fans, car elle l’essaye. le gâteau spécifiquement avec le bitume dans la bouche faisant un visage qui a volé le souffle de plus d’un qui l’a observé.

Les photos ont été prises dans un studio de très bonne qualité, donc son plan a été un excellent résultat et un succès, car la jeune femme a pensé que ce serait un excellent cadeau de produire ces photos pour se donner ce plaisir, car il vaut la peine de mentionner qu’elle elle le fait pour elle-même et non pour plaire aux autres.

Dans le studio où les photos ont été prises, ils disposaient de nombreuses lumières qui donnaient une touche très intéressante aux photographies qui avaient un très bon éclairage et montraient un gros budget qu’il fallait le faire, à part le fait qu’il a sûrement embauché un excellent photographe car le résultat c’était fanstastique.

Grâce au fait que Bella compte 23,9 millions d’abonnés, c’est qu’elle a tant d’attention sur son réseau social officiel, c’est pourquoi sa publication a réussi à rassembler plus de 790 mille likes en très peu de temps et que de nombreux utilisateurs sont venus la féliciter ainsi que de nombreux utilisateurs. Ils sont venus la féliciter et lui écrire ses meilleurs vœux pour cette date spéciale.

Dans ses histoires, nous avons vu plusieurs vidéos qui reflétaient la façon dont elle a célébré son anniversaire, passant du temps avec ses amis et portant une tenue rose avec des plumes sur la tête et des baskets roses très mignonnes qui ont également donné à la belle fille la touche parfaite. .

Il est à noter que Bella a de très longues jambes comme un mannequin professionnel et qu’elle est très mince, elle a donc rapidement captivé ceux qui la voyaient très jolie et comme elle le dit, elle était la fille d’anniversaire.

Et comme nous le savons, elle aime aussi danser, afin que nous puissions la voir danser avec ses amis dans un événement social qui était le plus privé et le plus exclusif car ils devaient prendre soin d’eux-mêmes au maximum grâce à ce qui se passe dans le monde.

Il faut se rappeler que Bella Thorne a gagné beaucoup d’argent avec son compte de fans en ligne exclusif, où elle place le contenu le plus exclusif et peut-être le plus découvert, c’est pourquoi elle attire beaucoup d’attention sur ses fans et ils finissent par s’abonner en lui donnant une partie de leur argent. .

Depuis qu’elle a annoncé qu’elle allait rejoindre cette page, elle a commencé à attirer beaucoup d’attention, donc son grand succès n’est pas surprenant et il semble qu’elle continuera de plus en plus puisqu’elle est une fille qui n’a pas de limites et qui se dépasse à chaque fois. .