Il est apparu dans les dernières heures que la fille d’Armando Manzanero, Mainca Manzanero, se battait également contre lui. Covid-19, suppose que la contagion de son père et elle a pu survenir après le voyage qu’il a fait à Oaxaca pour célébrer ce qui était le dernier anniversaire de la célèbre chanteuse.

C’est le frère de la fille de l’auteur-compositeur-interprète yucatèque, Juan Pablo, qui a récemment révélé que sa sœur, Mainca Manzanero Il tente également de surmonter cette souffrance au milieu du deuil que vit la famille suite au récent départ de l’artiste suite à des complications liées à cette même maladie.

C’est le 7 décembre que le bien-aimé Yucatecan s’est rendu à Villa de Zaachila, municipalité de Valles Centrales (Oaxaca de Juárez) pour fêter son 85e anniversaire, il a partagé avec les adeptes à qui il a même montré des photographies.

Plus tard, c’est Mainca elle-même qui a confirmé cette nouvelle via un média bien connu où elle a partagé avoir été testée positive pour le virus.

Le plus jeune des Manzaneros a révélé des détails à des médias tels que Reforma et plus tard à “Ventaneando” qui était lors de la célébration du 85e anniversaire de son père, qui a eu lieu à Oaxaca où, en plus d’Armando Manzanero, elle et certains de ses frères ont été testés positifs pour le Covid19.

La vérité est que les symptômes m’ont donné des symptômes très légers, j’ai évidemment été enfermé pour des raisons de sécurité et de précaution, mais en effet dès que mon père a été testé positif, a-t-il déclaré.

Ils pensaient que les symptômes faisaient simplement partie d’une «grippe».

Nous venions d’un voyage en famille où nous étions allés fêter son anniversaire à Oaxaca, quand il a été testé positif, nous avons tous dû passer le test, il n’a pas apporté beaucoup de symptômes, il a eu la grippe. On ne pensait pas vraiment que c’était le coronavirus, le corps coupé, le malaise, mais rien de plus, a-t-il avoué à Ventaneando.

“Personne à haut risque”

Mainca, sœur de Juan Pablo et Rodrigo Manzanero, sont trois des enfants de l’auteur-compositeur-interprète, elle est la plus jeune fille du défunt compositeur et la jumelle de Rodrigo.

La plus jeune des enfants du compositeur doit prendre un soin particulier à sa santé car il y a sept ans, en 2013, elle faisait face à un très grave problème de cancer du sein, Maica a souligné le grand soutien qu’elle a également reçu de la FUCAM où elle travaille même maintenant et à celui qui en 2917, Manzanero a donné trois concerts pour amasser des fonds en remerciement à cette organisation.

De même, a-t-il partagé, il ne pouvait pas accompagner son père dans son état de santé puisqu’il restait à l’abri chez lui, cependant, il est toujours resté en contact avec Laura Elena Villa, la veuve d’Armando Manzanero.

Quand j’en suis sûr, je suis enfermée chez moi, en contact téléphonique avec la femme de mon père, avec María Elena, ma sœur qui était avec mon père », a-t-elle raconté à l’émission. Elle était également heureuse d’apprendre que le partenaire de son père n’était pas infecté malgré la situation délicate, a-t-elle déclaré à RadioFormula.

Mainca Manzanero en image avec ses deux filles. Photo: Twitter

La musique perd Armando Manzanero

Il faut se rappeler que ce n’est que le 28 septembre dernier qu’Armando Manzanero a perdu la vie après des complications liées à la contraction du coronavirus.

L’auteur-compositeur-interprète de plus de 400 tubes et d’une carrière de 70 ans est mort d’une crise cardiaque, dérivée d’un problème rénal qui est apparu suivi de premières maladies après avoir contracté le dangereux virus.

C’est à 3h20 du matin qu’ils signalent à la légendaire “icône des ballades” de donner son dernier souffle, après que finalement la “condition stable” qu’il a présentée il y a des heures a changé d’un moment à l’autre et a fini par se suicider. .

L’auteur-compositeur-interprète de 85 ans était hospitalisé depuis le 17 décembre après avoir présenté des symptômes du virus et c’est il y a quelques jours à peine qu’il a été révélé qu’il serait «intubé» pour l’aider à mieux respirer, malgré une évolution positive, la série de complications qui présenté a empêché son rétablissement.

L’auteur de grandes chansons telles que “J’adore”, Cet après-midi a vu pleuvoir “,” Nous avions besoin de temps “,” Avec toi j’ai appris “,” Je vais éteindre la lumière “ont été certains de ses tubes les plus reconnus, en particulier la chanson” Somos Novios “, qu’il considérait comme l’un de ses “grands bijoux” même Elvis Presley l’a interprété sous une adaptation intitulée “It´s Impossible”, en plus de Perry Como, en 1970.

De même, l’Américain Tony Bennett a également choisi l’une des paroles de l’artiste mexicain, “This aprs-midi vu pluie” dont il a fait une adaptation sous le titre “Yesterday I Hear the Rain”.

Actuellement, cette chanson populaire fait partie des albums “Romance” de l’une des grandes idoles de la musique, Luis Miguel, dont il est devenu une référence, Andrea Bocelli et Myriam de La Academia ont donné la parole à ce grand classique.

Tout au long de sa vie, Armando Manzanero s’est marié cinq fois et a eu sept enfants qui lui survivent aujourd’hui, María Elena, Martha, Armando, Diego, Juan Pablo, Mainca et Rodrigo, qui ont apparemment une très bonne relation.