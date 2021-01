La fille d’Armando Manzanero affirme avoir senti sa présence | Instagram

Le départ du compositeur Armando Manzanero a provoqué une grande tristesse et un immense vide dans le monde de la musique non seulement pour ses fans mais aussi pour sa famille, maintenant il est avec eux et maintenant plus que jamais ils le savent.

Armando Manzanero Il n’est pas parti complètement et maintenant d’un autre avion il accompagne ses proches, c’est quelque chose qu’aujourd’hui une expérience leur a fait savoir, selon l’une de ses filles.

María Elena est l’une des filles du parolier renommé qui a pu être présente la plupart du temps avec l’auteur-compositeur-interprète les jours de son hospitalisation, c’est maintenant que la fille de l’artiste révèle que son père en fait partie, après avoir ressenti son présence.

Il décrit comment elle a vécu ce moment où elle a senti la présence du compositeur décédé, María Elena précise: «Il venait avec moi».

Je n’en ai pas seulement rêvé, hier j’allais à l’aéroport car nous avions oublié des choses dans l’avion et il est venu avec moi, il est venu avec un manteau, il a apporté son chapeau et il est venu en souriant, a-t-il expliqué.

Je sais que Laura l’a ressenti aussi et, eh bien, c’est une personne avec beaucoup de force spirituelle, il a abondé.

Dans ses derniers jours Armando Manzanero Il était également accompagné de sa dernière épouse, Laura Villa, qui avec María Elena est restée proche du compositeur dans ses derniers instants, pour lesquels il partage également, il est sûr qu’il l’a également ressenti.

Laura Villa est désormais chargée de protéger les cendres de l’auteur-compositeur-interprète puisque c’était l’un de ses derniers souhaits: “Il ne voulait pas que sa dépouille circule dans tout le Mexique”, selon sa fille aînée.

La contagion par Covid-19

D’autre part, il a abordé la question de “l’irresponsabilité” sous laquelle le créateur de thèmes tels que “Nous sommes fiancés“et” Rien de personnel “,” Cet après-midi j’ai vu pleuvoir “et” j’adore “, il aurait été infecté par le Covid-19.

En décembre dernier, la nouvelle de l’hospitalisation de l’idole de la musique et des boléros a suscité diverses controverses après que certaines de ses dernières apparitions aient été connues au milieu du risque de pandémie.

Armando Manzanero se serait rendu à Mérida pour l’inauguration de sa Maison Musée, en plus de faire un voyage à Oaxaca où il a fêté son 85e anniversaire.

Les choses sont comme elles auraient dû l’être, il n’a pas été infecté à la Casa Manzanero, je ne sais pas où il a été infecté, car son quotidien était une question de travail et d’amour de la vie et non de peur. Beaucoup d’entre nous ont été infectés et nous ne savons même pas comment cela s’est finalement produit, a-t-il déclaré.

Il a également partagé qu’à cette époque, Laura Villa, la veuve de son père, est dévastée à son départ

Il est très triste, très désolé, ils ont beaucoup partagé et elle espérait avoir plus de temps avec lui, a-t-il souligné.

Heureusement, Laura a eu l’occasion de dire au revoir à son partenaire, l’artiste yucatèque, c’est dans une récente interview reprise par Venga la Alegría où la fille du compositeur a expliqué comment se sont déroulées les dernières heures de la chanteuse.

Mes frères sont arrivés et à 3h20 ils nous ont dit de descendre Laurita qui se reposait, ils avaient fait de très longues journées, maintenant pour lui dire au revoir.

De la même manière, il explique que les médecins leur avaient déjà donné les détails de son état de santé, de sorte que cette nuit-là, ils n’ont pas quitté l’hôpital pour se rendre à l’hôtel comme ils l’avaient fait depuis qu’il était à l’hôpital.

Son rein était compliqué, même s’il n’avait plus de covid-19 et ses poumons étaient parfaits. C’était une complication due au diabète, le rein ne fonctionnait pas à cause du diabète, a expliqué María Elena Manzanero.

María Elena a partagé que son père était incapable de parler à nouveau à sa femme.

Il n’y a pas eu de mots d’adieu, il a été intubé. Laurita lui a parlé, il l’a entendue parce qu’elle a versé des larmes, a-t-il souligné.

Adieu Manzanero

Chanteur et créateur de plus de 400 chansons, Armando Manzanero a été renvoyé dans sa ville natale de Mérida, au Yucatán, où ses restes reposent aujourd’hui.

Ce sont les membres de sa famille les plus proches qui l’ont renvoyé au milieu d’une messe posthume dans le pays où il est né, ce sont les caméras de Venga la Alegría qui ont capturé la présence de seulement certains de ses amis et parents les plus proches du compositeur, il convient de mentionner que Les cendres n’étaient pas présentes à cet endroit.

