Bonnie Chapman, la fille de Beth et Duane “Dog” Chapman, a partagé une photo de retour de sa défunte mère lors d’un hommage d’anniversaire sincère sur les réseaux sociaux. S’adressant à Instagram, Chapman a partagé une photo de Beth toute emmitouflée à l’extérieur dans un décor enneigé. «Tu me manques tous les jours», a-t-elle écrit dans la légende du message. “Bon anniversaire maman.”

Chapman n’est pas le seul membre de sa famille à partager un message d’hommage à leur défunte matriarche. Dans son propre message, Dog a également partagé une photo de Beth et a écrit: «Vous célébrez ce jour avec Jésus et tous ses anges. C’est la seule chose qui nous permet de passer sans vous. Joyeux anniversaire Beth. Tu nous manques et tu nous aime. ” Le frère de Chapman, Gary, a rendu hommage à sa mère en lui écrivant un doux poème. “Certains jours, je suis debout. Certains jours, je suis en panne. Certains jours, je me retourne et je te cherche avec des pensées que j’aimerais partager. Certains jours, je me demande ce que tu pourrais penser ou dire. Certains jours, j’ai du mal à continuer Je souhaite juste que tu sois ici. La plupart des jours que je passe avec gratitude que tu sois jamais venu ici », at-il écrit. “Tu me manques maman, joyeux anniversaire.”

Lyssa Chapman, la fille de Dog et la belle-fille de Beth, a partagé une photo de retour de la fille de Beth et Lyssa, Mady, et a raconté un moment de chagrin déchirant pour les deux. “Mady est venue en courant dans ma chambre la nuit dernière, les yeux remplis de larmes. Elle a levé les yeux vers moi et m’a dit.” Maman, ma grand-mère me manque. ” Je l’ai serrée dans mes bras alors qu’elle sanglotait. J’ai eu du mal à trouver quelque chose de réconfortant à lui dire, parce que tu me manques aussi », a-t-elle écrit sur Instagram.

Elle a poursuivi en disant: “Je trouve un petit réconfort en sachant que pour votre dernier anniversaire, nous avons eu un dîner incroyable à [Morton’s The Steakhouse]. J’ai eu des ennuis cette nuit-là et je n’oublierai jamais que vous vous moquez de moi le lendemain. Tu nous manques tellement Beth Chapman. Reste tranquille. Joyeux anniversaire céleste, maman. “

Beth est décédée en juin 2019, après une longue bataille contre le cancer. Elle avait 51 ans au moment de sa mort. Dog a depuis entamé un nouveau chapitre de sa vie, après avoir fréquenté et fiancé son nouvel amour, Francie Frane. Il l’a notamment fait avec la bénédiction de ses enfants, qui semblent tous avoir une grande estime de Frane.