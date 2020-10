Les Real Housewives of Dallas, la belle-mère de la star Brandi Redmond, Jill Marie Redmond, a été tuée dans un accident de voiture, a révélé Redmond dans un post Instagram déchirant samedi. La fille de 9 ans de Redmond, Brinkley, était également dans le véhicule avec sa grand-mère et a survécu à l’accident. Redmond et son mari Bryan sont également parents de Brooklyn, 11 ans, et de son fils Bruin, 2 ans.

Redmond a republié une photo des filles de Jill et Jill, Megan Hughey, Lauren Cranford et Kristen Kosch, qui hébergent le podcast Girl, I Sleep In My Makeup. Les sœurs ont déclaré que leur mère était décédée quelques heures avant de publier le message. «Merci, Jésus, d’avoir sauvé notre nièce qui était dans la voiture avec elle», ont écrit en partie Hughley, Cranford et Kosch. «Connaître notre mère, c’était l’aimer. Elle était une lumière brillante pour tous ceux qui avaient la chance de la connaître. Elle aimait si férocement. Elle se sentait si profondément. Et elle aimait Jésus de tout son cœur. Son monde était FAMILLE. Elle Elle a aimé ses 4 enfants et ses nombreux petits-bébés au plus profond de son âme, et elle nous a laissé faire ce qu’elle aimait le plus: prendre soin de ses petits-bébés. Nous sommes sous le choc et éprouvons une douleur indescriptible.

Redmond a ajouté sa propre déclaration, demandant à ses disciples leurs pensées et leurs prières pendant cette période difficile. “Je vous demande de soulever ma douce Brinkley alors qu’elle continue de guérir et que Dieu protège son cœur et ses yeux de cette tragédie”, a écrit Redmond, 42 ans. «Je suis tellement reconnaissante pour sa vie. C’est probablement la douleur la plus reconnaissante que j’aie jamais ressentie.

La tragédie a frappé quelques jours seulement après que Redmond ait célébré le neuvième anniversaire de Brinkley le 3 octobre. Elle a partagé une photo de Brinkley avec un grand sourire, l’appelant «mon rayon de soleil». Redmond a poursuivi: “Vous êtes TOUT et je suis si béni de vous appeler ma fille. L’espoir aujourd’hui et tous les jours est rempli de rires d’amour et de bénédictions.”

Les vraies femmes au foyer de Dallas sont diffusées sur Bravo et ont fait leurs débuts en 2016. Redmond a été membre de la distribution principale pendant les quatre saisons. Les autres stars de la série incluent Cary Deuber, Tiffany Hendra, Stephanie Hollman, LeeAnne Locken, D’Andra Simmons, Kameron Westcott et Kary Brittingham.