Sharon Robinson, fille de la légende de la MLB Jackie Robinson, n’est pas satisfaite de la campagne de Donald Trump. Cette semaine, une nouvelle publicité de la campagne Trump a été publiée, intitulée Say What You Want About America. L’image de Jackie Robinson est utilisée dans la vidéo, ce qui a poussé Sharon Robinson à répondre sur Twitter.

Dans le tweet, a déclaré Sharon, la famille “s’oppose fermement” à l’utilisation de son père dans la publicité car elle croit que la campagne Trump est “en opposition” à tout ce en quoi il croyait. Luther King Jr., et sa fille, Bernice King, ont également fustigé la campagne Trump.

Sharon Robinson, éducatrice et auteure, siège au conseil d’administration de la Jackie Robinson Foundation avec sa mère Rachel. La Fondation a été fondée en 1973, un an après la mort du Temple de la renommée du baseball, et elle “a fait progresser l’enseignement supérieur en offrant de généreuses bourses pluriannuelles associées à un ensemble complet de services de soutien aux boursiers JRF et aux boursiers Extra Innings très motivés. fréquentant des collèges et universités dans tout le pays », selon le site officiel.

Jackie Robinson est connue pour avoir brisé la barrière de la couleur au baseball. Au cours de ses 10 saisons avec les Brooklyn Dodgers, Robinson a été nommé six fois dans l’équipe All-Star, a remporté le prix NL MVP en 1949 et a aidé l’équipe à remporter les World Series en 1955. Voici un aperçu de la campagne Trump, la réponse de Sharon Robinson et les réactions des médias sociaux.

La famille de Jackie Robinson s’oppose fermement à l’utilisation de l’image de Jackie Robinson dans une Donald Trump @JRFoundation La campagne Trump s’oppose à tout ce en quoi Jackie Robinson a défendu et en quoi croyait. @realDonaldTrump – Sharon Robinson (@sharonarobinson) 8 octobre 2020

Je trouve que l’utilisation par le président Trump de l’image de mon père dans sa publicité politique est plus qu’insultante et ne reflète pas l’engagement de # MLK à créer la #BelovedCommunity. Mon père ne doit pas être utilisé d’une manière qui ne cadre pas avec sa vision et ses valeurs, @realDonaldTrump. (1/3) pic.twitter.com/7AwySnFFOw – Soyez un roi (@BerniceKing) 7 octobre 2020

prevnext

Mon père travaillait pour une Amérique avec des dirigeants qui ont répondu à l’appel à la conscience et à l’action compatissante. Il a dit: «Nous avons besoin de dirigeants non pas amoureux de l’argent mais amoureux de la justice. Pas amoureux de la publicité mais amoureux de l’humanité … »(2/3) – Soyez un roi (@BerniceKing) 7 octobre 2020

“… Des dirigeants qui peuvent soumettre leur ego particulier aux urgences pressantes de la grande cause de la liberté … un moment comme celui-ci exige de grands dirigeants.” L’Amérique a besoin de ce type de leader MAINTENANT. #VoteAmerica #SkeeWee #BreonnaTaylor #BelovedCommunity #FierceUrgencyOfNow (3/3) – Soyez un roi (@BerniceKing) 7 octobre 2020

prevnext

Qui avait «fait chier la famille de Jackie Robinson» sur la carte de bingo 2020 de Trump? – Justin McGuire (@JMcGuireMLB) 8 octobre 2020

Bien sûr, les Trump Thugs utiliseraient des images non autorisées d’autres personnes qui leur sont réellement opposées. Ces criminels jouent également de la musique non autorisée lors de leurs rassemblements haineux. “Utilisation d’images de Jackie Robinson et MLK dans la publicité de Trump contre les membres de la famille” https://t.co/2TYU598gfv – Jennie Asᴛᴀʀᴛɪᴇʟ ™ ✪ Ishtar Aset Inanna Morningstar (@Astartiel) 9 octobre 2020

prevnext

Trump utilisant Jackie Robinson et MLK dans une publicité de campagne parce qu’ils sont américains est la pire évolution de “Je ne peux pas être raciste, j’ai des amis noirs” que j’ai jamais vu. – Viking Sec #BlackLivesMatter (@Viking_Sec) 9 octobre 2020

Oui, Trump diffuse une publicité incluant MLK et Jackie Robinson … Pour mémoire, voici la documentation de son racisme: https://t.co/CzXIq4S7qy pic.twitter.com/JX6z2FPsOM – Mark Sloan (@sloannyc) 7 octobre 2020

prevnext

C’est absolument épouvantable! Je souhaite que les descendants de Jackie Robinson et Martin Luther King Jr fassent une publicité expliquant pourquoi ils ne veulent PAS que les images de leurs proches soient utilisées dans la campagne de Trump! L’AMÉRIQUE A BESOIN DE VOUS ENTENDRE !! – Carolyn Taylor (@ Carolyn46127430) 8 octobre 2020

Oh, non il ne l’a pas fait ….. le poursuivre !!!!!!

Savoir que Trump a utilisé des images de MLK & Jackie Robinson me fait mal au ventre. – L’honorable Nasty Radical Left Lainie (@ElaineRaeBell) 9 octobre 2020

prev