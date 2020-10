Claudia Conway, la fille de l’ancienne conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway, fait exploser le président Donald Trump sur TikTok. Au milieu de son récent diagnostic de coronavirus, la jeune femme de 15 ans, qui a vivement critiqué non seulement le président, mais aussi ses parents, a exhorté ses partisans à ne pas écouter Trump.

S’adressant à la populaire application de médias sociaux ce week-end, Conway, partageant une vidéo d’elle portant un masque, a écrit: “Je suis furieuse. Portez vos masques. N’écoutez pas notre idiot f – ing président de s–. Protégez-vous et ceux autour de vous.” Le clip a été partagé juste un jour après que Claudia ait partagé une autre vidéo de TikTok avec la légende «Votez-le», qui a été définie sur un jingle sur le récent rapport du New York Times sur les dossiers fiscaux de Trump.

Claudia Conway à ses adeptes de TikTok près de 1M: «Je suis furieux. portez vos masques … »pic.twitter.com/q1QRLMYz2U – Home Depot Skeleton (@TaylorLorenz) 3 octobre 2020

Depuis que Trump et la première dame Melania Trump ont été testés positifs pour le virus jeudi, l’adolescent a été particulièrement actif sur TikTok. Elle avait précédemment partagé que sa mère «toussait partout dans la maison» après le diagnostic du président, partageant plus tard que sa mère avait été testée positive pour le virus. Kellyanne elle-même a confirmé son diagnostic samedi, partageant dans un tweet: “Ce soir, j’ai été testé positif au COVID-19. Mes symptômes sont légers (toux légère) et je me sens bien. J’ai entamé un processus de quarantaine en consultation avec des médecins.” Dimanche, quant à elle, Claudia a révélé qu’elle avait également été testée positive.

Claudia Conway a covid omg je me sens mal pour elle pic.twitter.com/8umdIK20KI – Nat (@Imtryinghereok) 4 octobre 2020

Trump, la première dame, et les diagnostics positifs de Kellyanne ne sont que trois des plus de deux douzaines à provenir de la Maison Blanche ces derniers jours. Il a été confirmé que Hope Hicks, un conseiller principal, avait été testé positif au virus jeudi, quelques heures seulement avant que Trump et Melania ne confirment leurs résultats positifs. Depuis lors, Chris Christie, le sénateur Mike Lee, le sénateur Thom Tillis, le sénateur Ron Johnson, Ronna McDaniel, John Jenkins et le «body man» de Trump Nick Luna, ainsi que plusieurs autres, ont également été testés positifs.

Pour le moment, on ne sait toujours pas comment ils ont tous été infectés, bien qu’il y ait des spéculations selon lesquelles un événement à la Maison Blanche le 26 septembre présentant la juge Amy Coney Barrett, candidate à la Cour suprême de Trump, aurait pu agir comme un événement “super diffuseur”. Cet événement a réuni plus de 150 personnes, dont beaucoup ne portaient pas de masque.

Trump, quant à lui, reste au Walter Reed Medical Center, où il a été transporté vendredi après avoir connu des complications. On dit qu’il va bien et pourrait être renvoyé dès lundi.