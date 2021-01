Olivia Jade Giannulli, la fille de Lori Loughlin, envisage 2021 avec un état d’esprit positif. Pour sonner le Nouvel An, Giannulli a posté un court clip d’elle-même en train de danser sur Instagram, écrivant qu’elle voulait garder les «bonnes vibrations». Son message intervient environ une semaine après que sa mère, Loughlin, ait été libérée de prison. Son père, Mossimo Giannulli, purge actuellement sa peine de cinq mois pour fraude électronique et postale.

Giannulli a clairement passé un bon moment lors de ses célébrations du Nouvel An. Elle a publié plusieurs clips et photos de sa célébration dans lesquels on peut la voir traîner avec certains de ses amis alors qu’elle sonne en 2021. La jeune femme de 21 ans, vêtue d’une mini-robe noire et de talons, a publié un clip dans lequel elle se pavane. ses affaires avec le reste de ceux présents. Elle a légendé le message avec: “2021 gardons juste les bonnes vibrations, k?”

Comme mentionné précédemment, le message de Giannulli est venu peu de temps après que sa mère ait été libérée de prison à la suite de sa peine de deux mois pour son rôle dans le scandale des admissions à l’université. Loughlin et son mari Mossimo ont été accusés d’avoir payé 500 000 dollars de pots-de-vin pour faire entrer leurs filles, Giannulli et Bella Giannulli, à l’Université de Californie du Sud. Ils ont tous deux plaidé coupable sur ces accusations en mai. Le couple a conclu un accord de plaidoyer avant la condamnation du mois d’août, qui les obligeait tous les deux à purger une peine de prison, à faire des travaux d’intérêt général et à payer une amende. Loughlin a été libérée peu après Noël après avoir purgé sa peine de prison.

Alors que Loughlin a été libérée de prison, son mari purge toujours le reste de sa propre peine. Naturellement, la star de Full House s’inquiète de ce que fait Mossimo en prison. Une source a déclaré à Us Weekly: «Il est difficile d’être à la maison sans Mossimo, bien sûr. Ils prient pour être réunis à Pâques. “La source a également noté que Loughlin était en isolement pendant deux semaines avant sa sortie de prison conformément aux protocoles de sécurité COVID-19. Ils ont ajouté:” Elle a passé les deux dernières semaines en isolement avant sa sortie de prison. elle a été libérée, donc ça a été particulièrement difficile, mais elle est reconnaissante de l’avoir laissé derrière elle. Il y a eu une épidémie de COVID dans la prison, donc c’était une précaution et non une punition.