Lourdes Léon, l’artiste qui défend fièrement son profil bas, ne cesse de surprendre par son style original et son mode de vie décontracté.

Évidemment, être au centre de tous les yeux depuis qu’elle était petite n’a pas réussi à gonfler son ego et à l’éloigner des coutumes du reste d’entre nous.

C’est ainsi que la première-née de la «reine de la pop» était perçue aussi détendue que n’importe quelle autre jeune femme moderne alors qu’elle voyageait en métro jusqu’à Brooklyn avec une amie.

Apparemment, la mannequin de 24 ans et son partenaire avaient passé la journée à New York à acheter des vinyles et avaient hâte de descendre du métro pour les sortir du sac.

Si quelque chose ne manque pas à Léon, c’est la confiance et a même fait une petite sieste pendant le voyage.

Portant son style confortable et extravagant habituel, Lourdes portait une veste violette colorée avec des détails en fourrure sur la capuche, un pantalon de jogging Adidas et un sweat-shirt violet assorti, un sac à bandoulière vert et des baskets néon de New Balance.

De plus, elle a ajouté plus de couleur à son look en portant ses cheveux teints en rouge vif.

Après le trajet en métro, “Lola” comme certains l’appellent, a continué la conversation avec son amie pendant qu’ils se promenaient. Ils portaient tous les deux des masques faciaux, mais ont décidé de le baisser un moment pour prendre l’air.

En conséquence, nous avons pu voir un peu plus son charmant visage et un soupçon de son beau sourire.

La star des arts de la scène de l’Université du Michigan profitait d’une pause bienvenue après avoir été occupée par sa carrière de mannequin.

Elle est actuellement le visage de la dernière campagne de Stella McCartney pour Adidas, où nous pouvions la voir avec des cheveux tressés, poser et danser dans une tenue de sport spectaculaire à motifs rouges et bleus.