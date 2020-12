Mike Tyson est venu à la défense de la fille de Dwyane Wade, Zaya, après que le rappeur Boosie Badazz ait fait des commentaires transphobes. Maintenant, le boxeur professionnel à la retraite a révélé qu’il devait également éviter d’être battu. Tyson a déclaré qu’une de ses filles avait failli se battre contre Boosie après avoir fait ces commentaires.

Tyson a laissé tomber la nouvelle lors d’une interview avec Vlad TV le 20 décembre. Il a déclaré que sa fille s’était envolée pour confronter le rappeur à propos des commentaires. La conversation devint alors presque violente. Tyson a dû intervenir et arrêter le combat rapproché. Il a également déclaré qu’il “avait acquis une nouvelle compréhension” de sa fille et de sa vie en tant que membre de la communauté LGBTQ après la confrontation.

“Ma fille vit cette vie. Elle est venue de New York dans ce bureau ici pour affronter ce type, et elle est violente”, a déclaré Tyson. «Je pensais qu’elle était venue me voir. Je pensais qu’elle était venue voir son père et sa belle-mère. Elle est venue le confronter physiquement.

“Je devais m’occuper de ça. Je la regardais, elle voulait attraper physiquement ce type, et a commencé à attaquer ce type”, at-il poursuivi. “Je devais entrer, je la regardais. Elle s’est expliquée, puis il s’est expliqué et ça ne s’est pas aussi mal passé que je pensais que ça allait aller.”

En février, Wade et son épouse Gabrielle Union ont annoncé qu’ils soutenaient Zaya, 12 ans, née sous le nom de Zion, en tant que fille transgenre. Boosie a répondu avec plusieurs commentaires sur la situation. Il a dit que Zaya n’était pas assez vieux pour prendre cette décision.

“C’est un homme. Un enfant de 12 ans”, a déclaré Boosie. “A 12 ans, ils ne savent même pas quel sera leur prochain repas. Ils n’ont pas encore compris. Il pourrait rencontrer une femme, n’importe quoi, à 16 ans et tomber amoureux d’elle. Mais son d – va être parti. “

Le rappeur s’est ensuite assis avec Tyson pour un épisode de Hotboxin ‘With Mike Tyson et a fait face à des questions sur ses déclarations. Il a dit qu’il avait choisi de commenter la situation en raison de l’âge de Zaya. Boosie a dit qu’il s’était offensé “parce que c’était un enfant”.

Vlad TV a également contacté Boosie à propos de la confrontation et il a fourni sa version de l’histoire. Le rappeur a déclaré que la fille de Tyson avait exprimé son intérêt pour «l’interviewer» et lui poser des questions. Boosie a dit qu’il lui avait dit de “viens”, ce qui a déclenché le débat.

“Elle était sur certains, ‘Savez-vous ce qui se passe dans le monde transgenre en ce moment? Savez-vous combien de personnes se suicident et meurent?'”, A-t-il dit. «Alors je lui disais: ‘Savez-vous ce qui se passe avec les Noirs en ce moment? Nous nous faisons abattre, ils ont tellement de mères célibataires là-bas’, et quand elle me tirait ça, je tirais ça Elle disait les choses qui la passionnaient et je disais les choses qui me passionnaient. “

Boosie a déclaré à Vlad TV qu’il n’avait aucune mauvaise volonté envers la communauté LGBTQ. Cependant, il a dit que lui et la fille de Tyson n’étaient pas d’accord sur la situation. Boosie a déclaré que l’incident s’était terminé par son départ.