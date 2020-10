L’entraîneur de l’Alabama Crimson Tide, Nick Saban, a été testé positif au COVID-19 mercredi, mais les nouvelles pourraient ne pas être aussi mauvaises qu’il n’y paraît. La fille de Saban, Kristen Saban Setas, est allée sur Twitter pour faire le point sur la santé de son père. Elle a révélé que Saban ne présentait aucun symptôme et entraînait toujours l’équipe virtuellement.

“Aucun symptôme”, a écrit Setas. Il s’entraîne littéralement à partir d’un appel Zoom (j’avais la permission de le dire). Dans un tweet de suivi, Setas a montré son appréciation à tous les fans qui l’ont contactée et ont envoyé des messages à Saban. «Merci à tous ceux qui ont tendu la main avec des mots gentils, des voeux et des encouragements», a-t-elle écrit. «Mon père se sent bien en ce moment et c’est un soldat. Je suis convaincu qu’il surmontera cela rapidement. Merci encore.

Mercredi, Saban a annoncé qu’il était atteint du coronavirus et a révélé qui assumera les fonctions d’entraîneur-chef en isolement. «J’ai appris plus tôt cet après-midi que j’avais été testé positif au COVID-19. J’ai immédiatement quitté le travail et isolé à la maison. Pour le moment, je n’ai aucun symptôme relatif au COVID, et j’ai fait un autre test PCR pour confirmer mon J’ai informé notre équipe de mon test positif à 14 heures aujourd’hui lors d’un appel Zoom et je leur ai fait savoir que le coordinateur offensif Steve Sarkisian supervisera les préparatifs au complexe pendant que je travaille à domicile. “

Il a également été révélé que le directeur sportif de Crimson Tide, Greg Byrne, avait également contracté le COVID-19 après une série de tests d’équipe programmés. Byrne a déclaré qu’en apprenant la nouvelle, il “est entré dans l’isolement et restera à la maison et suivra toutes les directives”. Il avait également un message pour les fans en disant qu’il voulait “vous encourager tous à prendre les précautions nécessaires pour aider à arrêter la propagation de ce virus pour vous et votre entourage”.

L’Alabama devrait accueillir les Bulldogs de Géorgie samedi soir. Actuellement, il n’est pas prévu de reporter le match, et les deux équipes poursuivront leurs préparatifs jeudi et vendredi. Le match de samedi est considéré comme le plus grand de la saison de football universitaire 2020 alors que l’Alabama se classe n ° 2 dans le pays tandis que la Géorgie est n ° 3. La dernière fois que la Géorgie a vaincu l’Alabama était en 2007 dans un thriller de 26-23 en prolongation.