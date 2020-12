La fille de Ninel Conde révèle à quel point elle a souffert de la presse dans son enfance | Réforme

La fille de l’actrice et chanteuse Ninel Condé Je lui révèle à quel point elle a souffert de la presse dans son enfance quand ils ont critiqué son apparence, car en conséquence elle assure que pendant l’école ils la traitaient de «moche», ce qui l’a considérablement affectée.

Sofía Telch, fille de Ninel Conde et Ari Telch, a répondu à quelques questions de ses followers sur Instagram. Il a parlé de son expérience avec la presse, de sa mère, de ce qu’elle fait, si elle a un partenaire amoureux, entre autres sujets.

C’est dans l’après-midi du 2 décembre dernier que Sofía Telch, fille de Ninel Conde et l’acteur Ari Telch, ont eu une session de questions et réponses avec ses abonnés Instagram.

La jeune fille de 23 ans a répondu à certaines des questions de ses followers sur ses goûts et sa vie privée, ainsi qu’à d’autres qui ont à voir avec sa mère controversée.

En fait, l’un des utilisateurs lui a demandé de raconter la pire expérience que les médias lui avaient faite.

C’est ainsi que Sofía s’est souvenue que lorsqu’elle était petite fille à la télévision, on disait qu’elle était laide, puis ses camarades de classe de la maternelle et de l’école élémentaire le lui ont répété.

Je commente également la raison pour laquelle elle n’aime pas le médium artistique comme ses parents, puisqu’apparemment elle ne partage pas les mêmes goûts qu’eux.

À cause des potins et parce que je suis plus introverti », a-t-il déclaré.

De la même manière, ses disciples lui ont demandé comment il allait Ninel Condé Dans son rôle de mère et de son premier-né, elle l’a comparée à l’un des rôles les plus célèbres que sa mère a joué dans les feuilletons.

Literal est incroyablement similaire à Alma Rey. Je ne plaisante pas (je ne plaisante pas). Elle est drôle et a un caractère fort comme elle », a-t-il déclaré à propos du personnage de la telenovela« Rebelde ».

De plus, parmi les questions personnelles, elle a annoncé qu’elle vit actuellement à Mexico et qu’elle est célibataire.

Il est à noter que Sofía était en dehors du Mexique depuis un certain temps, elle est allée étudier et travailler aux États-Unis, mais à la fin de la période de séjour autorisée accordée par le visa OPT aux étudiants étrangers à la fin de leurs études, afin qu’ils puissent continuer à travailler dans le pays, il est retourné en terre aztèque.

Comme vous vous en souvenez, Ninel Condé et Ari Telch se sont rencontrés lorsque l’acteur enregistrait le feuilleton “La torcha encendida” en 1996 et ils se sont mariés de 1996 à 1998 et de ce mariage, Sofía est née.

C’est ainsi que “El bombón as3sino” a tout fait pour que sa fille ait une bonne vie de famille et soit dans une maison stable; Cependant, Sofía Telch a avoué que dans son enfance, l’influence des médias sur son environnement et sa vie quotidienne était atroce, conditionnant même la façon dont ses camarades de classe la traitaient à l’école.

En fait, ce n’est que de temps en temps qu’il publie des photographies rappelant des voyages passés, ou des portraits avec sa mère et son père, où il montre clairement que les médias se sont trompés et aujourd’hui le jour éblouit par sa beauté et son charisme, avec une grande ressemblance. physique avec sa maman.

Ninel Herrera Conde a commencé sa carrière artistique en 1995 après avoir remporté le concours Señorita Estado de México.

Il a étudié le théâtre et l’expression corporelle au Centre d’art et de théâtre Emilia Carranza, puis il a pris des cours de théâtre et de chant avec Sergio Jiménez et en 1998 il a suivi un cours de théâtre et techniques de relaxation, mise en scène et projection, par René Pereyra.

Tout au long de sa carrière artistique, il a travaillé pour les chaînes de télévision Televisa, TV Azteca et Univisión, où sa participation à Bajo un misma cara (1995) se distingue; Luz Clarita (1996); Catalina et Sebastián (1999); Bisous interdits (1999); La torche enflammée (1996); La vengeance (2000), Comme au cinéma (2001), Rebelde (telenovela) (2004), Feu dans le sang (2008), Mer de l’amour (2009), Parce que l’amour commande (2012) et Dans les terres sauvages (2017) ).

