La fille d’Eminem, Hailie Jade Mathers, a un profil de médias sociaux très populaire. Elle l’utilise pour mettre en valeur sa vie quotidienne tout en laissant tomber des citations de films populaires. Un exemple récent montre Hailie montrant sa connaissance de Mean Girls, la comédie mettant en vedette Lindsay Lohan, Rachel McAdams et Tina Fey.

Hailie a posté une photo sur Instagram qui la montrait assise sur le siège passager d’un trajet de luxe. Elle portait un pantalon noir et des bottes assorties, qu’elle exposait avec un pied sur le tableau de bord. Elle a complété l’ensemble avec un pull confortable et un chapeau de seau. “entre perdant, nous allons (Noël de dernière minute) faire du shopping [zany face emoji]”Hailie a écrit.” Mais sérieusement, comment se passe-t-il seulement 5 jours avant Noël (et mon anniversaire [surprised emoji])?! combien d’entre vous ont encore des achats à faire? “

Le commentaire de “get in loser” fait référence au film Mean Girls et aux commentaires des personnages principaux. Ce moment a engendré plusieurs mèmes ces dernières années, tous mettant en vedette des personnages de premier plan prononçant la célèbre ligne. Par exemple, il y avait plusieurs versions avant l’élection présidentielle de 2020 qui incluaient à la fois le président Donald Trump et le président élu Joe Biden.

Bien sûr, les mèmes n’étaient pas uniquement politiques. Beaucoup ont également présenté des Spongebob Squarepants, des extraterrestres et des personnages de la série animée Rooster Teeth, Red vs Blue. Même les utilisateurs réguliers de Twitter se sont amusés avec des commentaires sur le fait de «monter» dans leurs véhicules respectifs et d’aller chercher des tacos.

Mis à part les citations de Mean Girls, Hailie a continué de divertir ses fans sur les réseaux sociaux. Elle a célébré la saison des fêtes avec plusieurs photos, dont celles qui la montraient en train de choisir son premier vrai sapin de Noël et de profiter des jours précédant les vacances. Elle a également souligné une nouvelle tradition dans sa vie.

“Sooo depuis que je suis de retour et c’est la période la plus merveilleuse de l’année … Je voulais partager mon expérience en obtenant mon premier vrai sapin de Noël!” Hailie a écrit dans un post Instagram. “Le week-end dernier, je suis allé à la plus jolie petite ferme d’arbres de Noël et j’ai acheté un arbre (et du cidre dans un camion de nourriture [face savoring delicious food emoji]) et cela m’a rendu encore plus excité pour la saison. Ce sera certainement un Noël étrange avec tout ce qui se passe, mais c’était bien d’ajouter une nouvelle tradition quand les anciennes pourraient ne pas se produire. “