Hailie Jade Mathers célèbre son anniversaire en or, en célébrant ses 25 ans le 25 décembre avec une séance photo festive qu’elle a partagée avec ses 2 millions d’abonnés. La fille du rappeur Eminem a posé dans une robe bustier noire aux côtés de ballons dorés précisant son âge pour une photo sur Instagram, qu’elle a sous-titrée «25 le 25».

“Même si ce n’est pas l’anniversaire ‘en or’ que j’aurais prévu à l’origine, je sais que je ferai quand même 25 ans de mon année malgré tout ‘, a écrit l’influenceur, faisant référence à la pandémie COVID-19 qui l’a empêchée de célébrer avec ses amis . “Je me sens tellement béni et chanceux d’être ici et à cet endroit de ma vie.” Elle a conclu avec quelques émojis festifs, en écrivant: “Joyeux Noël et bonnes fêtes à tous !!”

Les partisans de Mathers se sont assurés de lui souhaiter bonne chance à ces deux occasions. “Le plus heureux des anniversaires et de bien d’autres aventures”, l’a encouragée une personne. Un autre a ajouté, “Joyeux anniversaire et joyeux Noël, salutations,” tandis qu’un troisième a commenté, “Omg joyeux 25e anniversaire Hailie! Bonne journée!” D’autres ont rappelé qu’elle était le sujet des nombreuses chansons de son père en tant que petite fille, avec un commentaire, “Souviens-toi quand elle était petite fille”, et d’autres pensant qu’ils ne pouvaient pas croire qu’elle était déjà au milieu de la vingtaine.

Plus tôt ce mois-ci, Mathers a révélé comment elle restait occupée tout en prenant ses distances sociales au milieu de la pandémie, partageant sur Instagram que ses plans de week-end étaient “d’éviter d’organiser mon placard / ma vie et de revoir les journaux des vampires à la place.” Elle s’est toutefois assurée de célébrer Noël avec style, partageant son expérience d’achat d’arbres aux côtés d’un homme qui semblait être le chéri de l’université Evan McClintock.

“Étape 1: admirez tous les arbres uniques et magnifiques parmi lesquels choisir. Étape 2: choisissez votre arbre et demandez à votre petit ami de le couper pour vous”, a écrit Mathers avec un emoji clignotant à côté de son message de vacances. “Étape 3: secouez-le comme une image polaroid (si longues aiguilles de pin et punaises supplémentaires) et attachez-le pour le transport. Étape 4: prenez du cidre et des beignets en sortant. Étape 5: Des photos ou cela ne s’est pas produit. “

“Ce sera certainement un Noël étrange avec tout ce qui se passe, mais c’était bien d’ajouter une nouvelle tradition quand les anciennes pourraient ne pas se produire”, a écrit la jeune femme de 25 ans, assurant à ses abonnés que malgré tout ce qui s’est passé cette année, elle veillerait à se concentrer sur sa famille, ses amis et ses proches pendant la période des fêtes. Joyeux anniversaire, Hailie!