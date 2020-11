La famille d’Andrea Legarreta continue de s’agrandir, mais cette fois professionnellement après sa fille aînée, Mía, est prête à faire ses débuts en tant que chanteuse dans un concert qu’elle offrira avec son père, Erik Rubín.

Cela a été partagé par les exTimbiriche à travers leurs réseaux sociaux avec une image où les deux sont vus ensemble et avec un long message dédié à sa fille.

“Il ne peut y avoir de plus grande joie que de partager ma passion avec l’une des personnes les plus importantes de ma vie et que j’aime et admire profondément”, a-t-il déclaré.

Le récital intitulé “Raíces” est un projet qui englobe toute la carrière d’Erik Rubín, ainsi que des chansons mémorables d’autres artistes avec le désir d’unir les racines latines et leur propre son.

Andrea Legarreta n’a pas pu s’empêcher de commenter l’affiche du récital qui représente un moment très spécial pour sa fille: «Débordant de fierté, de bonheur et d’amour! Dieu vous bénisse! Ce sera certainement un succès! Je t’aime “. Mía Rubín a également partagé la nouvelle via son compte Instagram et a déclaré qu’elle était ravie d’avoir l’opportunité de travailler avec «l’une des personnes que j’aime et admire le plus au monde».

Le concert d’Erik et Mía Rubín sera diffusé le 19 décembre à 20h00 via une plateforme de streaming.

Par: El Universal