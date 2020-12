Les stars de Home Town, Erin Napier et son mari, Ben Napier, ont un artiste en herbe entre les mains. Leur fille Helen, âgée de 3 ans, a récemment peint un tableau assez impressionnant commandé par sa tante et son oncle, Jesse et Lauren. Napier a partagé la création de sa fille sur Instagram ce week-end.

Partageant une photo de sa fille tenant le tableau prisé, qui présente des nuances de rouge et de noir artistiquement étalées sur une toile, Napier a déclaré que «le dernier travail» d’Helen avait été «commandé par l’oncle Jesse et la tante Lauren». La peinture a certainement semblé impressionner les fans de Home Town, qui sont allés jusqu’à doubler Helen un petit “Picasso” qui est tout aussi “talentueux” que sa mère. Les fans ont dit que la peinture est “un chef-d’œuvre”, certains espérant même accrocher l’une des créations d’Helen sur les murs de leur propre maison, demandant: “Accepte-t-elle les commandes?”

C’est loin d’être la première fois que les Napier montrent l’intérêt de leur fille pour l’art. En octobre, Napier a partagé une photo du tout-petit assis sur le sol occupé avec une palette de peinture et du papier. Alors que les fans la surnommaient une «future artiste», Helen a coloré le papier avec des stries de bleu, noir, rouge et violet, impressionnant les fans en ne mettant aucune peinture sur elle-même ou sur le sol. Pour son propre compte, Ben a partagé à la mi-novembre une photo d’Helen en train de colorier un dessin d’une maison. Il a plaisanté en disant que «maman n’est pas la seule à aimer les coloriages».

Napier et son mari ont accueilli Helen en janvier 2018. Ben a révélé au cours de l’été qu’à peu près au même moment où leur famille de deux personnes s’est agrandie pour devenir une famille de trois personnes, il a construit une table basse pour sa femme construite à partir de “quelque pin de cœur de notre maison. et des restes de chêne blanc de la crèche de notre premier-né. ” Il a dit que sa femme avait «demandé une grande et jolie table basse, et que c’était devenu bien plus que cela», car elle est maintenant devenue une partie centrale de leur vie quotidienne, avec Ben l’utilisant pour mettre sa table basse sur chaque matin et leur fille l’utilisant «comme table de collation / artisanat».

Sur toutes les photos que le couple a partagées de leur fille, de nombreux fans ont remarqué que le visage de la petite Helen était caché à la vue, le tout-petit se détournant souvent de la caméra. Le couple a tenté de protéger leur fille des projecteurs, dont ils ont récemment subi les effets néfastes lorsque Napier a été contraint de supprimer une photo d’Helen après avoir reçu des commentaires négatifs et «cruels» à son sujet. Napier a déclaré qu’elle avait retiré la photo “pour être une bonne intendant de l’image de mon bébé et la protectrice de mon cœur”.

Les fans peuvent retrouver Napier et son mari lors de la prochaine saison de Home Town, la série HGTV qu’ils présentent. La saison 5 devrait débuter le dimanche 3 janvier à 20 h HE. Un nouveau spin-off, Home Town: Ben’s Workshop, fera également ses débuts sur le service Discovery + streaming le 4 janvier.