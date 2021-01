Joe Biden inaugure un retour au système international fondé sur des règles au cœur de la politique étrangère américaine, que ce soit pour faire face aux menaces sécuritaires telles que les ambitions nucléaires de l’Iran, ou aux dangers existentiels du changement climatique.

«Écoutez, tous mes collègues avec lesquels je sers à la Chambre et au Sénat ici, nous comprenons tous que le monde nous regarde, nous regarde tous aujourd’hui», a-t-il déclaré dans son discours d’investiture présidentielle sur Capitol Hill.

«Voici donc mon message à ceux qui sont au-delà de nos frontières, l’Amérique a été testée et nous en sommes sortis plus forts.

«Nous réparerons nos alliances et nous engagerons à nouveau avec le monde, non pas pour relever les défis d’hier, mais les défis d’aujourd’hui et de demain, et nous ne dirigerons pas seulement par l’exemple de notre puissance, mais par la puissance de notre exemple.

Les sessions de verrouillage: George et Phil examinent les politiques de Joe Biden

M. Trump a démoli les normes diplomatiques concernant la Corée du Nord, l’OTAN, la Russie, le réchauffement climatique et une série d’autres problèmes.

Mais si sa conduite a laissé de nombreuses personnes consternées, elle a bouleversé le kaléidoscope diplomatique et a eu certains avantages.

«Parfois, l’imprévisibilité déséquilibre les gens qui ne sont pas vos amis, et cela a une utilité, mais de toute évidence, lorsqu’elle s’applique à vos amis, cela fonctionne dans le sens opposé», explique l’ambassadrice de Grande-Bretagne aux États-Unis, Dame Karen Pierce.

Elle est passée au poste diplomatique prune du rôle d’ambassadrice du Royaume-Uni aux Nations Unies, une organisation fortement critiquée par M. Trump, aux côtés de l’Organisation mondiale de la santé, de l’OTAN et d’autres organismes mondiaux.

«Je pense que nous verrons très tôt un engagement très fort de l’administration Biden envers le système international fondé sur des règles», poursuit Dame Karen.

«Je pense que nous verrons à Biden, dans l’administration, un engagement très fort de l’ONU, envers les institutions financières internationales, envers ces aspects de l’ONU comme la santé mondiale et le climat.

«Joe Biden a déjà dit qu’il aimerait revenir dans l’accord de Paris sur le climat, il veut revenir dans l’accord nucléaire iranien, et je pense que nous verrons une série d’annonces comme celle-là former la base pour pouvoir faire passer la coopération internationale à l’étape suivante. »

Contrairement à un certain nombre de récents présidents américains, M. Trump n’a pas mené son pays en guerre.

Cependant, son approche unilatéraliste et protectionniste de l’Amérique d’abord signifie que les États-Unis ont partiellement retiré leur influence à l’étranger, y compris dans certaines parties du Moyen-Orient.

«Donald Trump peut certainement affirmer qu’il a gardé l’Amérique hors de nouvelles guerres sans fin», déclare Lord Kim Darroch, qui a été expulsé de son poste d’ambassadeur du Royaume-Uni à Washington en 2019 après que ses câbles diplomatiques, cinglants contre l’administration Trump, aient été divulgués.

«Il y a un autre aspect de l’argument qui est que la Syrie est maintenant essentiellement dominée par une combinaison de la Russie et de l’Iran.

«Il s’est retiré de l’accord nucléaire iranien qui porte atteinte à notre sécurité et a encouragé l’Iran à redémarrer son programme nucléaire.

«Et fondamentalement, le manque de leadership américain au niveau international a laissé le champ libre à la Russie et à la Chine, le tableau est assez mitigé.

M. Biden participera au sommet du G7 des dirigeants mondiaux à Cornwall en juin, et éventuellement à la conférence COP26 sur le changement climatique à Glasgow en novembre.

Contrairement à M. Trump, il ne devrait pas prendre d’assaut des réunions mondiales, à la suite d’un barrage sur Twitter ou des médias, ni laisser une trace d’indignation.

Il cherchera à construire des ponts grâce au multilatéralisme et adoptera une approche plus diplomatique des relations avec les alliés traditionnels des États-Unis, y compris à l’OTAN, que M. Trump a jadis qualifiée de «obsolète».

Concernant la Chine, M. Biden devrait toujours adopter une position ferme contre les pratiques environnementales et commerciales déloyales, mais poursuivre les objectifs américains en essayant de créer une coalition internationale pour faire pression sur Pékin plutôt que sur des tarifs unilatéraux.

Le vétéran de Washington, âgé de 78 ans, n’a ni le sens du spectacle ni l’instinct de son prédécesseur pour faire l’inattendu qui, dans le cas de la Corée du Nord, a réussi à désamorcer les tensions grâce à des rencontres parfois presque surréalistes avec Kim Jong-un, même si elles ne l’ont pas forcer l’État paria à abandonner ses développements d’armes nucléaires.

Cependant, les compétences transversales de M. Biden dans la construction d’alliances peuvent s’avérer être une arme beaucoup plus puissante pour faire face à long terme aux points chauds dans le monde.

Un nouvel ambassadeur américain au Royaume-Uni emménagera également bientôt dans Winfield House à Regent’s Park, qui possède le deuxième plus grand jardin privé de Londres, après seulement Buckingham Palace, avec 12 acres.

Woody Johnson, fervent partisan de Trump et magnat de la NFL, a été envoyé au Royaume-Uni en tant qu’envoyé américain en août 2017 et a récemment tweeté qu’il «ne saurait assez remercier le président Trump de m’avoir confié la relation spéciale».

M. Johnson, cependant, a condamné le «jour sombre pour les États-Unis» de l’assaut de Capitol Hill le

6 janvier par des partisans de Trump qui, selon lui, devraient être «poursuivis dans toute la mesure de notre loi».

De retour à Washington, Dame Karen explique comment l’ambiance est passée de l’alarme et du choc face à la violence, un sentiment tamisé avec la répression sécuritaire, mais maintenant «l’optimisme» alors que la transition vers un nouveau président se déroulait.

«L’ensemble du corps diplomatique est très heureux de voir la démocratie américaine l’emporter», a-t-elle déclaré.