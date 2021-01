Tout d’abord, nous prévenons qu’il y aura des spoilers pour le chapitre Silent and Dance de Black Mirror. Par conséquent, si vous êtes l’un des rares à ne pas avoir encore vu la série, nous vous recommandons de ne pas continuer la lecture.

Alors que la série la plus inquiétante sur Netflix nous avait déjà laissés à moitié traumatisés avec ce chapitre mythique où le Premier ministre britannique a dû coucher avec un cochon ou avec celui dans lequel un mort a pu «ressusciter» sous la forme d’un robot, Charlie Brooker (créateur et réalisateur) a introduit un sujet auquel on ne s’attendait pas: la pédophilie.

C’est ainsi que Shut Up and Dance, le troisième chapitre de la troisième saison de Black Mirror, a été consolidé comme l’un des épisodes les plus choquants de la série. Mais la vérité est que le moment le plus sombre n’a pas été planifié depuis le début. Kenny (joué par un parfait Alex Lawther), n’allait pas être un pédophile.

Si vous ne vous souvenez pas de l’intrigue du chapitre, nous vous rafraîchirons la mémoire. Kenny a été surpris par des pirates en train de se masturber devant la caméra de son ordinateur portable et ils ont commencé à lui envoyer des messages anonymes dans lesquels ils l’ont forcé à effectuer diverses tâches s’il ne voulait pas que la vidéo voie la lumière.

La fiction allait seulement traiter du problème que nous sommes de plus en plus contrôlés par la technologie et que les pirates sont capables de nous surveiller et même de nous menacer à tout moment. Cependant, à la fin, nous avons découvert que la peur de Kenny n’était pas que tous ses amis et sa famille le voient avoir des relations sexuelles avec lui-même, mais qu’ils découvrent que l’adolescent regardait de la pornographie juvénile.

La dernière tournure du chapitre, que Screenrant a révélé n’était pas prévue jusqu’au dernier moment, a laissé les téléspectateurs avec un goût amer dans la bouche après avoir découvert la réalité troublante du jeune homme pour qui ils s’étaient sentis désolés et empathiques.

Source: Cependant