La fin d’une séquence de huit jours de victoires consécutives pour l’indice FTSE 100 n’a pas réussi à atténuer l’ambiance générale d’optimisme aujourd’hui après que les prévisions ont été relevées par une série de sociétés.

La société de technologie de défense Qinetiq, le constructeur de maisons Vistry et le spécialiste des barrières autoroutières Hill & Smith figuraient parmi les valeurs de l’indice FTSE 250, ce qui a donné une tournure plus positive au trading.

Leurs espoirs de reprise se sont reflétés dans les performances récentes du marché londonien dans son ensemble, la percée du vaccin Pfizer étant le facteur le plus important de l’indice FTSE 100, augmentant de 14% jusqu’à présent ce mois-ci pour atteindre son plus haut niveau en cinq mois.

Il y a eu une pause pour respirer aujourd’hui alors que les investisseurs bloquaient les bénéfices des banques supérieures, des géants pétroliers et des agences de voyage. BP a reculé de 7,1 p à 235,95 p et Lloyds Banking Group a chuté de 0,6 p à 32,7 p, l’indice FTSE 100 plus large ayant perdu 32,4 points à 6349,8.

Le récent rallye pour Rolls-Royce s’est également atténué de 3,9 p à 94,5 p après l’achèvement par le géant du moteur de son émission d’actions nouvelles à 2 milliards de livres sterling fortement actualisées.

Après avoir passé quelques jours sans Brexit comme objectif principal des investisseurs, l’échéance imminente des négociations commerciales avec l’UE a également renoué avec le sentiment des investisseurs dans l’indice FTSE 100.

C’était moins un facteur dans l’indice FTSE 250, l’indice de référence axé sur le marché intérieur ayant augmenté de 1,63 point à 19 341,82 points grâce à une succession de mises à jour encourageantes sur les échanges.

Qinetiq, l’ancien bras de recherche du MoD parodié dans les films de James Bond par le fabricant de gadgets boffin Q, a bondi de 7% ou 20,4p à 311,4p après avoir augmenté ses prévisions pour l’année complète sur le dos d’un carnet de commandes important.

Grafton était le deuxième plus gros riser du FTSE 250 après que le distributeur de matériaux de construction et détaillant de bricolage avec des opérations au Royaume-Uni, en Irlande et aux Pays-Bas a déclaré que les revenus et les bénéfices avaient dépassé les espoirs au cours des quatre derniers mois.

C’était une histoire similaire de Vistry, qui combine Bovis Homes, Linden Homes et l’ancienne entreprise Galliford Try Partnerships. Le groupe a ajouté 22p à 782p après avoir prévu des bénéfices annuels en haut des attentes et suscité l’espoir d’une reprise des paiements de dividendes plus tôt que prévu.

Hill & Smith, qui est exposé à une augmentation des dépenses d’infrastructure au Royaume-Uni et aux États-Unis, a augmenté de 22 pence à 1320 pence après avoir révélé qu’il s’échangeait légèrement en avance sur les attentes.

