Bien que beaucoup pensent qu’il est impossible que le Fast and the Furious ait bientôt une fin, selon les informations révélées par Hollywood, la célèbre saga pourrait se terminer par son épisode numéro 11.

C’est vrai, l’une des plus grandes franchises cinématographiques touche à sa fin, mais jusqu’à son onzième film, il est donc très probable que Images universelles prépare quelque chose d’assez grand pour finir ce qui semblait être une mine d’or sans fin, avec Vin Diesel et son équipe de coureurs et d’ingénieurs.

Mais il semble qu’il y aura beaucoup plus de Fast and Furious car ils pourraient en sortir plus Spin offs, tout comme Hobbs & Shaw, qui, bien qu’il n’ait pas joué l’histoire principale, a été plutôt réussi et bien accueilli par les fans.

Selon les informations, il est dit que la fin sera divisée en deux parties, donc dans le film numéro 10, le problème final se poserait et pendant onze, il serait résolu, ayant ainsi la grande finale de l’histoire principale qui nous a déjà accompagnés pour beaucoup. ans et ils baisseront le rideau d’une manière splendide, sûrement.

Les films seront réalisés par Justin Lin, qui a déjà participé à la franchise en tant que réalisateur du premier à Tokyo, numéro 6 et numéro neuf, qui sortira en 2021.

Bien que beaucoup attendaient déjà cette tranche numéro 9 pour 2020, elle a dû être retardée par la situation mondiale dans laquelle le v1rus a ruiné les plans de nombreuses productions de toute l’industrie cinématographique, il arrivera donc enfin en mai 2021, en attendant que le monde c’est déjà plus calme à ce moment-là et les cinémas peuvent redevenir ce qu’ils étaient ou du moins aussi similaires que possible et qu’il existe un vaccin qui permet la réhabilitation de 100% de ces établissements de divertissement.

Il y avait aussi un autre détail qui a rendu le retard imminent, car Universal Pictures avait d’autres productions en attente, alors quand ils ont repris, ils ont dû faire un calendrier qui est devenu un peu serré et a déplacé beaucoup plus la date de Fast and Furious 9.

Fast & Furious est devenu l’une des sagas les plus réussies de l’histoire pour la maison de production, en fait, selon les données d’Hollywood Reporter, tous les films de la saga ont réussi à produire plus de 5,890 millions de dollars dans le monde, pour ce qui est presque certain qu’ils n’arrêteront pas de produire les épines pour continuer avec ces succès garantis au box-office et bien sûr la possibilité d’ouvrir une nouvelle histoire.

En fait, il a été commenté et il a été pensé pour produire la série étrange pour les plates-formes de streaming où nous espérons tous voir apparaître Vin Diesel, cependant, seul le temps peut le dire, car rien de tout cela n’est confirmé même s’il est excellent des idées sur ce que pourrait être l’avenir de la franchise.

Un fait très curieux à propos du protagoniste est que Vin Diesel a récemment sorti un nouveau morceau de musique électronique en collaboration avec Kygo. Pour promouvoir et faire ses débuts à la chanson, Vin est apparu sur “The Kelly Clarkson Show”, avec une vidéo d’un studio d’enregistrement, “J’ai la chance que dans une année où je serais normalement sur le tournage d’un film, comme vous le savez, Ce n’est pas possible, j’ai eu un autre exutoire créatif… une autre façon de vous montrer ou de partager mon cœur avec vous », a déclaré l’acteur de renom.