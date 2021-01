Netflix a créé l’enthousiasme des téléspectateurs vendredi en abandonnant la saison 3 de Cobra Kai plus tôt que précédemment. Les fans de la série axée sur Karate Kid ont réagi à la nouvelle en annonçant tous les épisodes en quelques heures ou quelques jours. Ils n’ont pas arrêté de regarder avant d’atteindre la finale explosive. Une fois qu’ils ont vu la fin sauvage de la saison très attendue, les fans ont réagi en se dirigeant vers les réseaux sociaux.

Après la séance de frénésie, les fans de Cobra Kai ont montré leurs sentiments sur la dernière liste d’épisodes et sur la destination de la série dans le futur. Beaucoup ont dit que pouvoir regarder la série de karaté était la meilleure façon de commencer 2021 et qu’ils monteraient haut pendant plusieurs jours après les événements explosifs de la finale. Les commentaires ont continué alors que de plus en plus de fans se sont penchés sur les événements de l’épisode. Ils ont fait des déclarations audacieuses sur John Kreese, Daniel LaRusso et Johnny Lawrence et sur la manière dont ces personnages interagissent.

La saison 3 de #CobraKai était INCROYABLE !! Quel épisode final! Hou la la! Juste wow!! – Nick Acosta (@nick__acosta) 2 janvier 2021

D’accord, donc j’ai besoin de #CobraKai saison 4 immédiatement parce que les 10 dernières minutes de la finale de la saison 3 étaient si durs !! – Joel Smith (@xJoelSmithx) 2 janvier 2021

la couverture de “dans l’air ce soir” qu’ils ont utilisée dans la finale du cobra kai était tellement * le baiser du chef * et je ne peux pas m’arrêter d’y penser – heather 🌙 (@thesirenscalls) 2 janvier 2021

La finale de la saison 3 de #cobrakai est géniale! 🥋 Kickass! 👊 Je veux plus! – Christopher Martinez (@ camartinez02) 2 janvier 2021

#CobraKai continue de s’améliorer! Dévasté, je dois maintenant attendre une autre année pour la saison prochaine. Je ne suis pas un fan de Phil Collins, mais mettre fin à la finale émotionnelle de In the Air Tonight était un geste de balle! Chaire de poule! Et Hawk … ce mec continue d’être génial. J’ai besoin de me détendre … – Daniel James (@ DJauthor85) 2 janvier 2021

La finale de la saison de #CobraKai était tellement hype. Mon Dieu. Quand j’ai fait cette connexion? A soufflé mon esprit. – santos (@unknownably) 2 janvier 2021

