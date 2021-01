L

Les hôpitaux d’ondon étaient soumis à des pressions croissantes vendredi, car une augmentation des admissions a conduit un certain nombre de fiducies à occuper plus de la moitié de leurs lits par des patients Covid.

Jeudi, 875 autres patients infectés par le virus ont été admis dans les hôpitaux de la capitale, augmentant le nombre de patients hospitalisés à Covid de près de 200 à 7840. Parmi ceux-ci, un record absolu de 1 163 étaient gravement malades sous ventilateurs.

Des hôpitaux tels que le Whittington, à Archway, avaient hier 68% de leurs lits généraux et aigus occupés par des patients Covid. Le chiffre était de 58% à North Middlesex, 53% à Croydon et 51% à Homerton, selon le Health Service Journal. Deux des plus grandes fiducies de la capitale, Barts Health et King’s College, ont fait remplir la moitié de leurs lits par des patients Covid.

Des patients en soins intensifs auraient été transférés vendredi à Newcastle, Sheffield, Birmingham et Northampton, comme l’avait prédit le Standard la semaine dernière. Seuls trois patients auraient été admis à l’hôpital de campagne de London Nightingale, qui a rouvert pour récupérer des patients afin de libérer des capacités dans les hôpitaux de soins aigus.

en relation

Saffron Cordery, chef adjoint du NHS Providers, a déclaré: «Le déploiement du programme de vaccination signifie qu’il y a une fin en vue, mais la pandémie est loin d’être terminée. Ce n’est pas le moment de la complaisance. »