Les Simpsons divertissent leurs fans depuis près de 31 ans, cependant, bien qu’avec eux la plupart du temps ils rient tous, leur contenu maladroit et étrange est également une réalité, donc au fil des ans et grâce à leur Chapitres plus étranges, ses adeptes ont également pu créer d’étranges théories sur ses personnages les plus importants.

Aujourd’hui, nous allons parler de l’une des théories les plus folles qui circulent sur Internet et qui, cependant, a une base assez solide contrairement à certaines autres. Celui-ci parle de Marge Simpson et de la possibilité que son personnage ne soit pas réellement humain. Ici nous expliquons.

Bien avant que la fortune de Matt Groening ne devienne immense grâce au succès de la famille jaune, l’illustrateur a dirigé un projet personnel appelé Life in Hell, une série de vignettes d’histoires courtes et amusantes de lapins confrontés à différentes situations de l’amour et le chagrin et simplement pour survivre au jour le jour.

Bien sûr, plus tard, Groening a dû mettre ce projet de côté pour se concentrer sur Les Simpsons. Cependant, ses lapins étaient toujours présents comme des œufs de Pâques dans ses autres œuvres, comme les bandes dessinées, les épisodes de la famille d’Homère et, surtout, les jeux vidéo.

Précisément, la théorie sur Marge Simpson a son origine dans le jeu vidéo Arcade qui a été distribué dans des machines du monde entier, où nous pouvons voir une scène dans laquelle Marge se fait coincer ses cheveux bleus géants dans un aspirateur.

Ce qui est terrible, c’est que cela fait ressortir ses cheveux comme une perruque vile, exposant sa tête, qui au lieu de finir comme celle de n’importe quel humain, se termine par deux longues oreilles comme celles d’un lapin, ce qui fait pousser la tête. théorie selon laquelle Marge est en fait un hybride entre un humain et l’un de ces animaux.

Matt voulait en fait que Marge soit un lapin

Daria Paris, qui était une assistante de feu Sam Simon, qui a développé Les Simpsons avec Groening, a dit un jour, comme rapporté par CBR.com, que Matt voulait vraiment que Marge soit un lapin.

«Il y avait des moments où Matt avait les idées les plus stupides. Elle a une fois insisté pour que ce qui était sous les cheveux de Marge Simpson soit révélé à la fin de toute la série. Et bien sûr, je voulais que ce soit des oreilles de lapin, révélant que ce n’était pas 100% humain et que, par conséquent, ni Bart, ni Lisa, ni Maggie ne l’étaient », a repris le médium susmentionné.

Par: Multimedios