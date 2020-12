UNE

La jeune Londonienne qui a quitté l’école sans GCSE et souffrait d’anxiété et de dépression a changé sa vie après qu’une fondation de rugby locale a tenté sa chance sur elle.

Natalie Sexton, 20 ans, basée à Twickenham, a déclaré au Standard: «Il y avait un moment où je ne voulais pas aller travailler, je ne voulais rien avoir à faire avec l’éducation. Je n’ai tout simplement pas eu une belle vie scolaire si je suis honnête et à la fin je suis parti sans GCSE.

C’est après que son conseiller Connexions lui a recommandé de rejoindre la fondation Harlequins, qui est la branche caritative du club de rugby du sud-ouest de Londres, que sa vie a commencé à prendre une tournure positive.

La fondation constitue un espace sûr pour les personnes non scolarisées et inscrit des enfants aussi jeunes que 13 ans à un mélange de programmes axés sur la santé mentale, l’éducation et la toxicomanie.

(

Natalie travaille maintenant à la fondation après avoir terminé avec succès son apprentissage.

/ Natalie Sexton)

Mme Sexton a quitté son rôle d’animatrice à temps partiel pour la jeunesse et a rejoint le programme primé Hitz de l’organisation, qui se concentre sur le développement des compétences de vie et la fourniture d’une expérience de travail en 2017.

La fondation travaille aux côtés de Premiership Rugby pour gérer le programme, en soutenant les jeunes âgés de 16 à 18 ans, qui ne sont pas dans l’éducation, la formation ou l’emploi chaque année.

Après 12 mois passés à Hitz, le «travail exceptionnel» de Mme Sexton l’a amenée à devenir la toute première apprentie de l’organisation, atteignant un niveau 3 en éducation physique et sports et un niveau 2 en coaching avant un court passage en tant que l’un de ses plus jeunes enseignants. assistants.

Le jeune homme de 20 ans, qui a récemment été promu comme officier d’état-major du programme, a déclaré: «Sans la fondation, je ne sais pas où je serais aujourd’hui. J’ai beaucoup souffert de dépression et d’anxiété, mais maintenant je trouve des moyens de gérer ma santé mentale grâce à elles.