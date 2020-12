Certains supporters du Den et du JobServe Community Stadium ont hué les joueurs avant le coup d’envoi en prenant un genou pour montrer leur soutien au mouvement Black Lives Matter.

Les joueurs le font depuis le retour du football du lock-out en juin, mais c’était la première fois qu’ils le faisaient avec des fans présents.

Certains partisans de Millwall v Derby et Colchester United v Grimsby Town ont hué le geste et la FA a maintenant ouvert des enquêtes sur les incidents.

Un communiqué publié lundi disait: «La FA peut confirmer que des enquêtes sont en cours sur des incidents liés à la foule au Den et au JobServe Community Stadium le samedi 5 décembre 2020.

«Des observations ont été demandées à toutes les parties concernées et elles auront jusqu’au jeudi 10 décembre 2020 pour fournir leurs réponses respectives.»

Les partisans de Millwall affirment que les huées étaient politiquement et non racistes – mais ils ont été sévèrement critiqués pour leurs actions, le club déclarant qu’il était «consterné et attristé par les événements qui ont gâché le match de samedi».

Le club officiel des supporters du club a publié une déclaration dans laquelle il a déclaré: «Nous croyons fermement que les motivations de ceux qui sont derrière les huées n’étaient pas racistes. Cependant, à une époque de prise de conscience accrue et sous le regard du pays, le choix de ces individus allait toujours porter atteinte à leur club et être perçus par les médias comme racistes.

«Quiconque croit qu’il s’agit d’un acte raciste doit lire les opinions de ceux qui ont hué et voir qu’ils le faisaient en réaction aux monuments aux morts et aux statues de Churchill détruits par l’organisation BLM et les opinions politiques extrêmes qu’ils ont, et pour lesquelles «prendre le genou» est associé à. »

Les chefs de Millwall se sont réunis lundi pour discuter des mesures à prendre.

Le propriétaire de Colchester United, Robbie Cowling, a quant à lui déclaré aux fans qui huent les joueurs en prenant le genou qu’ils ne sont pas les bienvenus au club.

Cowling a encouragé les fans de Colchester à applaudir le geste à venir et a proposé de rembourser tout détenteur d’abonnement qui ne se sent plus le bienvenu pour assister aux matchs à cause des hues.

Dans un communiqué, Cowling a déclaré: «Je suis sûr que la grande majorité des fans de Colchester United soutiennent et veulent jouer leur rôle en montrant qu’ils soutiennent les actions de nos joueurs.

«Peut-être que ceux qui ont hué samedi pourraient maintenant comprendre ce que ce geste signifie pour notre club et resteront à tout le moins silencieux lors des prochains matchs pendant que les joueurs continueront à prendre le genou avant chaque coup d’envoi.

«Alternativement, ils devraient simplement rester à l’écart de notre club car quiconque veut encore huer maintenant que j’ai expliqué le but et l’importance de la prise du genou n’est pas le bienvenu dans notre club.

«Je serai heureux de rembourser à quiconque la valeur restante de son permis de saison si c’est la raison pour laquelle il estime ne plus pouvoir assister à nos matchs.»