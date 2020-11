La fortune de Harry Styles révélée, en tête d’une liste populaire | AP

Sans aucun doute la popularité du chanteur britannique Harry Styles a conduit à éveiller la curiosité de connaître plus de détails sur sa vie, parmi beaucoup d’autres questions qui l’entourent, c’est la fortune qu’il a acquise après le boom de sa carrière ces dernières années. Vous êtes-vous déjà demandé combien votre fortune?

L’artiste qui était membre du groupe de garçons populaire “One Direction«Il a changé de direction à partir de 2017 lorsqu’il a décidé de se lancer en tant que soliste et a dirigé ses pas vers le sommet du nouveau rock.

L’artiste a été immédiatement accepté par les fans et aujourd’hui cette grande renommée et ce succès l’ont amené à devenir la deuxième célébrité la plus riche de son pays natal, le Royaume-Uni, avec moins de 30 ans.

Actuellement, il a été révélé que le compositeur également né en février 1994 a une grande fortune qui a même dépassé celle du célèbre groupe dans lequel il a commencé, il a une richesse évaluée à 82 millions d’euros.

Harry Styles, se classe deuxième dans la liste du magazine Heat des célébrités britanniques les plus riches de moins de 30 ans, derrière seulement Ed Sheeran, et surpassant le reste de ses anciens coéquipiers du boyband dont il est issu, bien que tous Ils se classent dans le top 10: Niall Horan est en quatrième position, Louis Tomlison en sixième, Liam Payne en septième et Zayn Malik en neuvième.

Un artiste aux multiples facettes

Avant la séparation du célèbre groupe “One Direction”, le magazine Forbes les classait parmi les célébrités les mieux payées du moment, gagnant environ 110 millions d’euros par an, surpassant d’autres chiffres comme Taylor Swift ou Lady Gaga.

Maintenant, depuis qu’Harry a commencé sa carrière solo, il n’a pas ralenti et a même fondé sa propre maison de disques, Erskine Records, c’est précisément au cours de cette année-là qu’il a signé un contrat estimé avec Columbia, le même label derrière son ancien groupe.

Compte tenu de cela, il est présumé que son capital a augmenté d’environ 55 millions d’euros, par contre, il faut rappeler que Styles a également développé d’autres faits, comme celui du compositeur après avoir signé des chansons d’autres artistes, dont Ariana Grande. avec “Just a Little Bit of Your Heart”, ou Michael Bublé avec “Someday” qui a été co-écrit avec Meghan Trainor.

De même, on se souvient aussi de son incursion dans le cinéma avec quelques films dont “Dunkerque«Le drame de guerre de Christopher Nolan jette également d’autres projets à la télévision alors qu’il était producteur exécutif de la série CBS Happy Together inspirée par sa propre vie.

De la même manière, nous ne pouvons pas mettre de côté vos participations au sein du mode en devenant l’une des images de l’une des grandes firmes, Gucci qui l’a signé pour diverses campagnes de la maison italienne.

Ses propriétés

Le Britannique a pu acquérir diverses propriétés ces dernières années, dont un manoir d’une valeur de près de 10 millions d’euros, qu’il a finalement abandonné après avoir eu des problèmes avec un harceleur qui dormait dans son jardin de devant.

Il a par la suite acquis un condo de 8 millions de dollars à Tribeca, l’un des endroits préférés des célébrités. De la même manière, d’autres propriétés étaient connues à Los Angeles et à Londres, rapportent divers sites.

Activités philanthropiques

Le chanteur de “Adore You”, “Watermelon Sugar”, entre autres tubes, aime non seulement gagner de l’argent et faire des folies car ses activités visant la charité sont également connues.

Il est apparu que la star assiégée maintient un programme très actif de dons pour lesquels il a alloué une partie de ses ventes de merchandising et de ses billets à des causes locales où il agit en tant que promoteur du mouvement Treat People With Kindness (TPWK).