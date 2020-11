L’histoire si particulière de succès et d’amélioration de Yalitza Aparicio est non seulement connue, mais aussi admirée par d’innombrables personnes qui la suivent et qui la prennent comme exemple.

Après avoir sauté à la gloire après ses débuts au cinéma avec le film Roma d’Alfonso Cuarón, la femme d’Oaxaca n’est pas revenue dans l’industrie mais est devenue l’image d’un grand nombre de marques et de causes sociales, ce qui a donné le ton. Beaucoup se demandent quelle est la fortune de Yalitza Aparicio?

Selon le portail Celebrity Net Worth, la célébrité de 26 ans a une valeur nette d’environ trois millions de dollars. Cependant, ce chiffre est probablement en constante augmentation car on estime qu’il gagne environ 20 000 $ chaque semaine grâce à l’utilisation de son image dans des campagnes publicitaires.

La nominée aux Oscars n’est actuellement dans aucun projet de film, cependant, son nom est toujours présent dans l’imaginaire collectif international grâce aux magazines et aux multiples projets qui ont profité de son charisme et de tout ce qu’elle représente grâce à son origine et son discours inspirant.

Source: L’opinion