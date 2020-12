Quips sur le verrouillage, Zoom, Eat Out to Help Out, Donald Trump et Boris Johnson ont également fait une large place au concours annuel de la chaîne de télévision Gold.

Maintenant dans sa huitième année, le concours a mis les participants au défi de proposer les meilleures blagues de Noël actuelles et modernes, qui ont ensuite été votées par le public.

Le gagnant a été: “Quelle est la chanson de Noël préférée de Dominic Cummings? – Driving Home for Christmas.”

L’auteur de la blague, Craig de Manchester, a gagné 1500 £ pour des vacances et une boîte de crackers sur mesure, dont l’un contiendra son rire de champion.

Les candidatures au concours ont été présélectionnées par un jury, dirigé par le critique d’humour Bruce Dessau, et soumises à un vote public anonyme de 2 000 adultes.

M. Dessau a déclaré: “Parmi l’une des années les plus étranges et les plus turbulentes à ce jour, nous pouvons toujours compter sur l’humour britannique pour nous tirer parti.

«Avec des sujets allant de Zoom et auto-isolement à Boris Johnson et Dominic Cummings, il y a des blagues ici pour chatouiller tout le monde après une année difficile.

Gerald Casey, directeur de la chaîne Gold, a ajouté: “La période des fêtes est un moment de réflexion, et bien que la nation ait certainement eu une année difficile, il est réconfortant de voir que l’esprit britannique reste aussi vif que jamais.”

– Les 20 nouvelles blagues de Noël les plus drôles de Gold pour 2020 sont:

1. Quelle est la chanson de Noël préférée de Dominic Cummings? A la maison pour Noël.

2. Avez-vous entendu dire que la production était en panne à l’atelier du Père Noël? Beaucoup de ses ouvriers ont dû s’isoler elfe.

3. Pourquoi Marie et Joseph ne sont-ils pas arrivés à Bethléem? Tous les vols Virgin ont été annulés.

4. Pourquoi les rennes du Père Noël sont-ils autorisés à voyager la veille de Noël? Ils bénéficient d’une immunité collective.

5. Pourquoi les pirates ont-ils dû entrer en lock-out? Parce que le “Arrrr!” le taux avait augmenté.

6. Pourquoi est-il préférable de penser à 2020 comme un panto? Parce que finalement, c’est derrière toi.

7. Pourquoi Mary et Joseph n’ont-ils pas pu se joindre à leur conférence téléphonique de travail? Parce qu’il n’y avait pas de Zoom à l’auberge.

8. Pourquoi Boris Johnson ne peut-il pas faire son gâteau de Noël jusqu’à la dernière minute? Il ne sait pas combien de niveaux cela devrait avoir.

9. Que font les Trump pour le dîner de Noël? Ils ont mis sur une super propagation.

10. Quel film de Noël avait 30 ans d’avance sur son temps? Seul à la maison.

11. Comment jouez-vous à Dominic Cummings Monopoly? Ignorez les règles, déplacez-vous n’importe où sur le tableau de votre choix et n’allez jamais en prison.

12. Pourquoi le Père Noël ne perdra-t-il aucun cadeau cette année? Il a téléchargé Sack and Trace.

13. Comment la pandémie ressemble-t-elle à mon estomac après Noël? Il faudra des siècles pour aplatir la courbe.

14. Comment le prince Andrew fait-il face au stress de Noël cette année? Bien. Pas de transpiration.

15. Pourquoi Rudolph n’a-t-il pas été autorisé à participer aux essais de vaccins? Parce qu’ils ne voulaient que des cobayes.

16. Quel programme gouvernemental soutient le dîner de Noël? Mangez Sprout pour aider.

17. Comment pouvez-vous éviter de parler à votre patron lors de la fête de Noël du personnel de cette année? Mettez-le en sourdine.

18. Comment le Père Noël suit-il toutes les cheminées qu’il a visitées? Il tient un journal de bord.

19. Qui s’habille en rouge et donne aux enfants ce Noël? Marcus Rashford.

20. Pourquoi Marie et Joseph ont-ils dû se rendre à Bethléem? Parce qu’ils ne pouvaient pas réserver une livraison à domicile.