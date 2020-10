Le président Emmanuel Macron a déclaré qu’il déploierait des milliers de soldats supplémentaires pour protéger des sites importants tels que les lieux de culte et les écoles après l’attaque au couteau de jeudi, qui a fait trois morts.

S’exprimant devant l’église de la basilique Notre-Dame, Macron a déclaré que la France avait été attaquée “pour nos valeurs, pour notre goût de la liberté, pour la capacité sur notre sol d’avoir la liberté de croyance … Et je le répète avec beaucoup de clarté aujourd’hui: nous ne donnera aucun motif. “

Des policiers armés d’armes automatiques ont mis en place un cordon de sécurité autour de l’église, qui se trouve sur l’avenue Jean Médecin de Nice, la principale artère commerçante de la ville de la Côte d’Azur.

A Paris, l’Assemblée nationale française a observé une minute de silence.

L’église Basilique Notre Dame

Le président américain Donald Trump a exprimé sa sympathie pour le peuple français après l’attaque. “L’Amérique est aux côtés de notre plus ancien allié dans ce combat. Ces attaques terroristes islamiques radicales doivent cesser immédiatement. Aucun pays, la France ou autre ne peut le supporter longtemps!” Trump a déclaré dans un message Twitter.

Les condamnations de l’attaque sont également venues de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, d’Italie, d’Espagne, d’Arabie saoudite et de Turquie, dont le président Tayyip Erdogan a critiqué plus tôt cette semaine Macron et la France pour les démonstrations du prophète Mohammad.

Le procureur antiterroriste en chef Jean-François Ricard a déclaré que le suspect de l’attaque de jeudi était un Tunisien né en 1999 qui était arrivé en Europe le 20 septembre à Lampedusa, l’île italienne au large de la Tunisie qui est le principal point de débarquement des migrants en provenance d’Afrique.

L’attaque est survenue moins de deux semaines après qu’un enseignant du collège d’une banlieue parisienne a été décapité par un agresseur de 18 ans qui a apparemment été irrité par l’enseignant montrant un dessin animé du prophète Mahomet en classe.

Cela intervient également dans un contexte de colère croissante face aux caricatures du prophète Mahomet qui ont été republiées ces derniers mois par le journal satirique Charlie Hebdo – relançant le débat en France et dans le monde musulman sur les représentations que les musulmans considèrent offensantes mais sont protégées par les lois françaises sur la liberté d’expression.

Ricard a déclaré lors d’une conférence de presse à Nice que l’homme était entré dans la ville en train tôt jeudi matin et s’était rendu à l’église, où il aurait poignardé et tué le sacristain de 55 ans et décapité une femme de 60 ans. .

Il aurait également poignardé une femme de 44 ans qui s’est enfuie dans un café voisin où elle a sonné l’alarme avant de mourir, a déclaré Ricard. La police est alors arrivée et a confronté le suspect et l’a blessé par balle.

Le suspect est à l’hôpital dans un état critique, a-t-il déclaré.

Une enquête a été ouverte pour meurtre et tentative de meurtre en relation avec une entreprise terroriste, terme courant pour désigner de tels crimes.

Le procureur a déclaré que l’attaquant, né en 1999, n’était pas le radar des agences de renseignement en tant que menace potentielle.

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a déclaré que l’attaque était similaire à la décapitation par un homme tchétchène plus tôt ce mois-ci près de Paris du professeur Samuel Paty, qui avait utilisé des caricatures du prophète Mohammad dans un cours d’éducation civique sur la liberté d’expression.