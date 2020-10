Les fans ont été laissés dans un état d’incrédulité mardi après qu’il ait été confirmé que la franchise Fast and Furious touchait à sa fin. Selon des sources qui se sont entretenues avec Deadline, la franchise, qui a été lancée en 2001, se terminera après deux derniers films, ce qui porte le nombre total de films à 11. La date de diffusion du film final n’a pas été révélée, mais avec F9 fixé à sortira en mai 2021, la franchise aura fonctionné pendant plus de deux décennies au moment où elle se terminera officiellement.

La série de films bourrés d’action a débuté en 2001 lorsque The Fast and the Furious a fait ses débuts en salles, mettant en vedette Vin Diesel et Paul Walker en tant que protagonistes aux pieds de tête. Ce film a engendré la trilogie originale de films, axée sur les courses de rue illégales, avec 2 Fast 2 Furious en première en 2003 et The Fast and the Furious: Tokyo Drift débutant en 2006. Cette première trilogie de films est devenue beaucoup plus, avec Fast & Furious sort en 2009, suivi de plusieurs autres films.

Compte tenu de la popularité de la franchise et de la durée avec laquelle elle a survécu, de nombreux fans sont restés sans voix après avoir entendu la nouvelle de mardi selon laquelle elle se terminerait bientôt. Alors que les ondes de choc se répercutaient sur le fandom Fast and Furious, beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour réagir. Faites défiler vers le bas pour voir ce que les fans disent de la fin de la franchise.

Je suis content qu’ils aient une fin précise en tête. – Scott Evans (@ScottJEvans) 20 octobre 2020

@SheaSerrano soit comme: pic.twitter.com/zfNUFy9VRR – CP (@ CPalmer124) 20 octobre 2020

Selon Deadline, les deux derniers films de la franchise seront réalisés par Justin Lin, qui est en post-production sur F9. Ces derniers films se concentreront sur le personnage de Diesel Dom Torretto et semblent susceptibles de ramener Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris «Ludacris» Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel et Sung Kang.

prevnext

@NomisHipHop un dernier tour! Eh bien … deux derniers trajets … après le prochain trajet. Donc trois derniers tours alors. – Ethan Batstone (@ebatstone) 20 octobre 2020

des nouvelles douces-amères pour moi et les coureurs de rue devant mon appartement 🥺 – harie 🥵 (@hariecmudson) 20 octobre 2020

Le neuvième opus de la franchise, bien intitulé F9, continue le scénario de la distribution principale, y compris Michelle Rodriguez, Ludacris et Tyrese Gibson, ainsi que plusieurs acteurs qui ont joué des rôles mémorables dans des films passés, comme Jordana Brewster, Lucas Black , Helen Mirren, Charlize Theron et Sung Kang, selon Variety. John Cena devrait également faire ses débuts dans la franchise en tant que Jakob, le nouveau méchant et le jeune frère de Dom. Les stars de la musique Cardi B et Ozuna apparaîtront également.

prevnext

Rien que de l’amour pour cette franchise. Je m’ennuie de Paul Walker. Allons-y avec un bang. La Familia ❤️ pic.twitter.com/tples6aIo9 – J’ai besoin de vacances (@MelanieSchons) 20 octobre 2020

J’adorerai toujours cette franchise! Ça fait encore mal que Paul ne soit plus là mais j’apprécierai les derniers films. – Dane Matthews (@MatthewsDane) 21 octobre 2020

F9 devait initialement sortir cette année. En raison de la pandémie de coronavirus, Universal a poussé le projet au Memorial Day 2021.

prevnext

pic.twitter.com/FKgMrD1bzZ – Caprice Conley 📷🎬 (@CapriceFilms) 20 octobre 2020

La franchise Fast and Furious est devenue la plus grande franchise d’Universal, avec un chiffre d’affaires d’environ 5,7 milliards de dollars. Il a dépassé Jurassic Park, qui a rapporté plus de 5 milliards de dollars et a son prochain opus, Jurassic World: Dominion, actuellement en tournage à Londres.

prevnext

Un dernier tour … – TheLivingShadow (@SanthanVutha) 21 octobre 2020

Bien que cela puisse être la fin de la franchise Fast and Furious, ce n’est pas la fin de l’univers cinématographique Fast and Furious. Bien que le scénario centré sur le personnage de Diesel se termine, des films dérivés basés sur des personnages de Fast and Furious sont déjà en développement chez Universal.

prevnext

LA FRANCHISE FAST AND FURIOUS A OBJECTIVEMENT ÉTÉ LA MEILLEURE FRANCHISE DE FILM DE JAMAIS EXISTANT ET SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS, VOUS AVEZ BESOIN DE VOTRE TÊTE. Littéralement le meilleur. #FastAndFurious 4 LYF – Ash B // Beezmo (@ ashb1964) 21 octobre 2020

Je me demandais ce qu’ils pouvaient faire de plus avec la franchise #FastAndFurious. Ce fut une course très impressionnante. https://t.co/0NyvRwwkNl – Dwight Brown (@dbrownthegreat) 21 octobre 2020

Variety rapporte que la première de ces retombées, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, s’est déjà avérée être un succès, rapportant plus de 759 millions de dollars dans le monde. Ce film a été créé en 2019 avec Dwayne Johnson et Jason Statham.

prev