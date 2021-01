je

n le dernier d’une frénésie d’achats à succès, Hipgnosis a révélé aujourd’hui qu’il avait récupéré les droits du producteur Bob Rock sur les albums de Metallica et Michael Bublé.

Le fonds d’investissement de chansons coté à Londres a acheté les droits du producteur canadien de plusieurs genres sur la chanson emblématique “ Metallica ” et sur quatre albums de Michael Bublé No.1 – y compris le multi-platine “ Crazy Love ”, le chanteur jamais rejoué. Noël »,« Appelez-moi irresponsable »et« Être aimé ».

Ce mois-ci seulement, la société FTSE-250 – qui a levé plus d’un milliard de livres sterling auprès d’investisseurs depuis son flottement en 2018 – a acquis les droits de musique de Neil Young, de Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac et du producteur vétéran Jimmy Iovine. Shakira, qui compte plus de 32 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, a vendu cette semaine à l’entreprise les droits de publication de l’ensemble de son catalogue de 145 chansons.

Mercuriadis a déclaré: «L’ampleur des énormes succès de Bob Rock est presque impossible à égaler par n’importe quel créateur dans l’histoire de la musique. Du «Black Album» le plus célèbre de Metallica au «Christmas» de Michael Bublé, il a produit certains des plus grands albums de tous les temps qui continuent à être toujours verts, année après année.

Rock a déclaré: «J’ai mis mon cœur et mon âme dans ces enregistrements. Je sais à quel point Merck aime la musique, c’était donc une affaire facile à mettre en place. »

Mercuriadis a déclaré que le pouvoir dans l’industrie de la musique reposera toujours sur les auteurs-compositeurs, et la sienne n’est pas la seule entreprise actuellement à la recherche de droits.

L’auteur-compositeur-producteur Ian Levine a vendu ses droits sur une série de premiers succès de Take That à l’éditeur One Media iP Group cette semaine, tandis que Blue Raincoat Music Publishing a signé un accord avec la succession de Nick Drake, l’artiste dont les albums comme Five Leaves Left , Bryter Later et Pink Moon ont inspiré Radiohead, REM et Paul Weller.