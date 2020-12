F

La baisse des achats le lendemain de Noël est en baisse de plus de moitié par rapport à l’année dernière, selon les chiffres de l’agence de renseignement de détail Springboard.

La baisse de 57%, qui a calculé la fréquentation jusqu’à 10 heures du matin à travers le Royaume-Uni, est en grande partie due à la fermeture de magasins dans des zones soumises à des restrictions de niveau 4.

Six millions de personnes supplémentaires en Angleterre ont été confrontées aux restrictions plus strictes des coronavirus le lendemain de Noël, portant le nombre total de personnes du niveau 4 à 24 millions.

Diane Wehrle, directrice des insights chez Springboard, a déclaré: «Cela ne sera pas du tout normal. C’est vraiment parce qu’une grande partie du pays est soumise à des restrictions de niveau 4, ce qui va gravement affecter les ventes du lendemain de Noël et pousser les gens en ligne.

«Mais il y a un peu de confort d’achat qui entre en jeu, parce que les gens ne peuvent pas sortir, ce qui est bon pour les détaillants.

File d’attente des acheteurs à l’extérieur Next à Leicester pendant les ventes du lendemain de Noël

«Le problème est que, pour la majorité des détaillants, les ventes qu’ils réalisent en ligne sont bien inférieures à ce qu’ils obtiennent en magasin.»

Les ventes du lendemain de Noël ont diminué au cours de la dernière décennie et, lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait encore d’une journée de négociation importante, Mme Wehrle a ajouté: «Le lendemain de Noël est devenu un jour de négoce différent ces dernières années – les centres-villes il y a 30 à 40 ans étaient principalement des commerces de détail, alors que plus récemment, il y a eu un boom des loisirs et de la restauration.

Des femmes portant des masques faciaux passent devant une vitrine de rabais publicitaires à Bournemouth pendant les ventes du lendemain de Noël

«Ainsi, les achats du lendemain de Noël sont devenus une opportunité de sortir et de socialiser – lorsque les acheteurs sortent, ils partent plus tard, ils en font beaucoup plus une journée de loisirs, donc c’est toujours un jour assez important dans le calendrier, et nous attendons plus les ventes viendront plus tard dans la journée. »

Alors que les restrictions de niveau 4 signifient que les magasins de nombreux centres-villes du Royaume-Uni ont été fermés pour la première fois depuis des décennies le lendemain de Noël, les acheteurs des zones de niveau inférieur ont commencé à faire la queue pour des bonnes affaires tôt le matin.

Environ 200 personnes avaient formé une file d’attente socialement distante à 5h50 du matin devant Next à Leicester, qui est soumise à des restrictions de niveau 3.

Les acheteurs sur Commercial Road à Bournemouth pendant les ventes du lendemain de Noël

Les dépenses du lendemain de Noël devraient baisser de plus d’un quart par rapport à l’année dernière, dans le cadre d’une tendance à la baisse ces dernières années et en raison de l’impact des restrictions relatives aux coronavirus.

Cela intervient alors que la recherche de Barclaycard estime que 2,7 milliards de livres sterling seront dépensés par les acheteurs britanniques le lendemain de Noël, et chaque consommateur prévoit de dépenser en moyenne 162 £ en ligne.

C’est en baisse par rapport aux prévisions de l’année dernière selon lesquelles un adulte sur quatre devait tirer le meilleur parti des ventes du lendemain de Noël, dépensant en moyenne 186 £ chacun et un total de 3,7 milliards de £.

Rob Cameron, PDG de Barclaycard Payments, a déclaré: «Le lendemain de Noël et les soldes d’après Noël sont des traditions britanniques très appréciées et, après une année difficile, les détaillants seront encouragés à voir que les acheteurs se sentent généreux en cette saison festive.

«Bien que la fréquentation des grandes rues soit en baisse, nous sommes optimistes qu’une augmentation des achats en ligne donnera aux détaillants une augmentation indispensable à l’approche de la nouvelle année.»

Reportage supplémentaire de PA Media.