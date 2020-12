J

Il y a quelques années, nous n’avions jamais entendu parler de CBD, maintenant il a explosé pour devenir le plus grand produit de bien-être de ces dernières années, que l’on trouve dans tout, des produits de beauté aux huiles et même aux gâteaux.

Même le monde des célébrités ne peut pas en avoir assez, avec des stars de Whoopi Goldberg à Busy Phillips et Gwyneth Paltrow le saluant comme un produit incontournable. Kim Kardashian a déclaré dans une interview que “Quiconque me connaît sait que je suis obsédé par tout CBD!”

À ne pas confondre avec l’huile de chanvre, qui est fabriquée à partir des graines de la plante de chanvre, le CBD est un composé chimique non psychoactif présent dans la tige, les tiges, les feuilles et les fleurs de la plante de chanvre. Contrairement au cannabis, le CBD ne contient pas de tétrahydrocannabinol (THC), le composé actif (et illégal) présent dans la marijuana et qui fait que les gens se défoncent.

Au cours des dernières années, l’utilisation du CBD a explosé à mesure que les gens s’y tournent pour se détendre, se déstresser et se détendre. Il a été présenté comme un produit avec des capacités anti-inflammatoires et un ingrédient qui peut aider à la relaxation et améliorer le bien-être de l’esprit et du corps.

Après une année comme 2020, il n’est pas étonnant que nous soyons nombreux à chercher quelque chose qui pourrait apporter une certaine clarté et nous aider à lutter contre le déséquilibre émotionnel et à atteindre un sentiment de bien-être holistique, car apprendre à déconnecter et à se détendre est plus valorisé que jamais.

Si vous êtes déjà un converti au CBD ou que vous cherchez à en tester et voir si c’est pour vous, Just CBD propose une gamme diversifiée de produits de chanvre naturellement cultivés, des bonbons à l’huile de CBD à spectre complet pour commencer. La marque teste continuellement ses produits dans des laboratoires pour s’assurer qu’elle utilise toujours la forme la plus pure de cannabidiol dans ses produits.

Découvrez quelques-uns de leurs articles les plus vendus ci-dessous.

(Juste CBD)

L’huile de CBD est l’un des moyens les plus populaires d’ingérer du CBD. Mais les teintures, à base d’eau et d’alcool plutôt que d’huile, pour extraire le CBD du chanvre industriel, sont plus puissantes et agissent plus rapidement.

Soit vous déposez quelques gouttes sous votre langue et maintenez-la pendant 60 secondes pendant que votre corps absorbe le CBD, soit en déposez-en dans votre café du matin ou dans une bouteille d’eau à siroter tout au long de la journée. C’est le moyen le plus simple d’intégrer du CBD dans votre routine quotidienne.

Les teintures Just CBD sont disponibles en différentes forces et trois saveurs, noix de coco, chanvre et miel, fabriquées avec du chanvre de haute qualité et sans OGM.

(Juste CBD)

Si vous recherchez quelque chose de moins concentré pour commencer votre voyage avec le CBD, les bâtonnets de miel de Just CBD sont un délicieux moyen pour ceux qui sont intrigués d’essayer le CBD mais qui hésitent à commencer avec une option plus forte comme les capsules ou les huiles.

Les petites pailles remplies de miel combinent un délicieux miel biologique avec de la poudre d’isolat de chanvre biologique avec 10 mg de CBD par bâton. Ajoutez un citron chaud et du miel, arrosez de porridge ou pressez-le directement dans la bouche pour une friandise sucrée.

(Juste CBD)

Le moyen le plus rapide de prendre du CBD, les gélules orales peuvent être prises comme supplément quotidien pour apporter un sentiment de calme dans votre routine.

Les capsules Just CBD contiennent chacune 25 mg de CBD et peuvent être prises sous forme de capsules énergétiques qui visent à équilibrer votre énergie tout au long de la journée; une formule d’inconfort, conçue pour aider à soulager les muscles et les articulations; ou sous forme de capsules multivitamines, qui combinent toutes vos vitamines essentielles avec un soupçon de CBD.

Une étude récente du European Journal of Pain a également suggéré que l’application de CBD sur la peau pourrait même aider à réduire la douleur et l’inflammation des articulations, ce qui en fait un produit que beaucoup d’entre nous pourraient envisager d’ajouter à notre arsenal de soins personnels – certainement si nous sommes susceptibles d’être accroupis sur la table de la cuisine de nos ordinateurs portables dans un délai prévisible.