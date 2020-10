Apple dévoilera ses derniers iPhones dans quelques heures seulement, mais si vous ne pouvez pas attendre l’annonce officielle, les quatre nouveaux téléphones ont complètement fui, grâce au célèbre leaker Evan Blass.

Blass a publié ce qui semble être des rendus officiels d’Apple pour les quatre nouveaux modèles d’iPhone 12, qui, selon lui (conformément aux diverses rumeurs), seront appelés iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Malheureusement, les rendus de Blass ne montrent que les faces avant et arrière des appareils, ce qui rend difficile d’obtenir une vue claire des nouveaux côtés carrés qui ressembleraient au design de l’iPhone 4. Mais les images donnent une bonne idée de ce à quoi s’attendre de l’annonce à venir.

iPhone 12 mini. Image: Evan Blass (Voix)

Les nouvelles fuites confirment plusieurs détails sur les téléphones à venir, y compris la nouvelle couleur bleue à venir sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max (remplaçant la teinte «vert minuit» de l’année dernière). Les options de couleur gris foncé, blanc et or sont également configurées pour revenir. Les images donnent également le meilleur aperçu du nouveau capteur LIDAR qui sera présenté sur les deux appareils. (C’est le cercle noir sous la bonne caméra.)

Les fuites confirment également qu’une teinte marine similaire sera disponible à la fois sur l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12, remplaçant la teinte violet clair qu’Apple proposait avec l’iPhone 11. (Il y aura également l’habituel noir, blanc, vert, et les options du projet rouge.)

Enfin, la fuite donne un bon aperçu de l’iPhone 12 mini de 5,4 pouces, qui offrirait le plus petit design de tous les iPhone depuis l’iPhone 5, un design encore plus petit que le design de l’iPhone 6 de 4,7 pouces d’Apple (un design qu’il utilise toujours sur l’iPhone SE 2020). Bien que les fuites manquent malheureusement d’échelle pour donner une bonne comparaison pour le moment, le téléphone semble définitivement plus petit que l’iPhone 12 standard.

Attendez-vous à beaucoup plus sur la nouvelle gamme d’iPhone 12 plus tard dans la journée. L’événement d’Apple devrait débuter à 10h00 PT / 13h00 HE.