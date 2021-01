La première à détourner le message a été Priti Patel qui a rompu les rangs en admettant publiquement qu’elle s’était opposée à la décision du gouvernement de ne pas interdire aux passagers des régions touchées par le virus jusqu’à présent.

S’exprimant lors d’une vidéoconférence hier soir, elle a déclaré: «Si nous aurions fermé nos frontières plus tôt», la réponse est oui, j’étais en faveur de leur fermeture en mars dernier. »

Ses remarques aux membres conservateurs des Amis de l’Inde ont été enregistrées sur vidéo et rendues publiques par le site de potins Guido Fawkes.

Le bureau de Mme Patel n’a pas répondu aux accusations selon lesquelles sa divulgation a violé les règles sur la responsabilité collective, qui interdisent aux ministres de s’attaquer aux politiques convenues en public.

Sir Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef du gouvernement, a admis plus tard que le gouvernement avait «fait des erreurs» lors d’une séance de questions-réponses sur Sky News.

Interrogé sur les leçons tirées de la première vague, qui a conduit la Grande-Bretagne à enregistrer le plus grand nombre de décès en Europe, il a déclaré: «La leçon est la suivante: allez plus tôt que vous ne le pensez, allez un peu plus fort que vous ne le pensez, et allez un peu plus loin que vous ne le pensez, en termes d’application des restrictions. »

Il a ajouté: «Vous devez aller dur, tôt et plus largement si vous voulez vous en sortir. Attendre et regarder ne fonctionne tout simplement pas. »

en relation

– Les maisons de retraite n’autoriseront pas les visites aux résidents âgés même après l’administration du vaccin, a indiqué Sir Patrick. Il a déclaré que les niveaux d’infection communautaire devaient également baisser longtemps, suggérant plusieurs semaines, voire des mois, avant que les familles puissent être réunies. «J’ai bien peur que ma réponse soit non, ce n’est pas sûr», dit-il.

Parlant de la séparation des personnes âgées dans les maisons de retraite de leurs familles, Sir Patrick a déclaré: «C’est une situation horrible. Beaucoup d’entre nous ont des parents pris en charge. » Mais il a souligné: “Ce n’est pas le moment d’assouplir les mesures.”

– Les hôpitaux sont «comme une zone de guerre» en raison de la pression exercée sur eux, a déclaré Sir Patrick.

– Les gens auront probablement besoin de jabs réguliers de Covid à l’avenir et devront peut-être porter des masques dans les endroits intérieurs très fréquentés en hiver, a déclaré Sir Patrick. «Ce virus nous a pris par surprise maintes et maintes fois et nous ne savons tout simplement pas.»

– Les travaillistes ont appelé à plus d’aide en espèces pour les personnes qui n’ont pas les moyens de s’isoler. Le secrétaire des communautés fantômes, Steve Reed, a déclaré qu’il y avait actuellement «une loterie des codes postaux».

en relation

M. Reed a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 qu’il était vital que les gens s’auto-isolent et ne soient pas punis pour avoir agi correctement, ajoutant: “Ce que nous voyons, c’est que le gouvernement a mis en place un système discrétionnaire, un fonds discrétionnaire, qui conseille peut allouer aux personnes qui ont besoin de s’isoler mais qui n’en ont pas les moyens.

«Le problème est que le gouvernement a établi un montant fixe d’argent et, dans certains cas, les conseils l’ont tellement épuisé que de nombreuses personnes qui demandent le financement ne l’ont pas reçu.

«Dans d’autres cas, les conseils ont épuisé tout l’argent parce qu’ils ont plus de candidats que prévu.

“Donc, nous nous retrouvons avec une loterie de code postal, si vous habitez dans une région, vous pourriez obtenir le financement, si vous vivez dans une autre région, vous ne pourriez pas.”

Pendant ce temps, le professeur Calum Semple, membre du groupe consultatif scientifique Sage du gouvernement, a déclaré que “le moment n’était pas venu d’assouplir” les restrictions et a convenu que certaines mesures pourraient être nécessaires l’hiver prochain.

Le professeur Semple, s’exprimant à titre personnel, a déclaré à Sky News: «Je pense que c’est une représentation juste et honnête de l’état où nous en sommes actuellement.

«Une personne sur huit à une personne sur 10 a eu cette maladie et, bien que nous ayons vacciné les personnes les plus sensibles, il y a un grand nombre de personnes – peut-être 80% à 90% de la population – (qui) sont encore susceptibles de contracter une maladie grave qui entraînerait une hospitalisation et les exposerait à un risque de long Covid.

“Je suis tout à fait d’accord que ce n’est pas le moment de se détendre.”

Il a averti que si le NHS n’était pas protégé, il y aurait des effets d’entraînement sur d’autres services publics vitaux tels que la police et les pompiers.

“Ce n’est pas seulement le NHS que nous parlons de soutenir ici – les niveaux de maladie au sein de la société dans son ensemble, s’ils ne sont pas contrôlés, augmenteraient et causeraient de plus grands problèmes dans la société.”

Le député Nick Thomas-Symonds, le ministre de l’Intérieur de l’ombre du Labour, a déclaré: «C’est un aveu choquant du ministre de l’Intérieur sur l’échec du gouvernement à sécuriser les frontières du Royaume-Uni contre Covid.

«L’admission de Priti Patel, associée à l’absence totale de stratégie de dépistage des voyageurs, signifie que le gouvernement a laissé nos portes ouvertes au virus et aux mutations inquiétantes.»

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Nous avons mis en place des mesures fortes à la frontière qui sont vitales pour le déploiement du vaccin.»