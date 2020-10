La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, s’est prononcée sur le complot Thwarted visant à la kidnapper et en le reliant au «cri de ralliement» de Donald Trump pour les extrémistes de droite. Cette semaine, le FBI a appréhendé un groupe de 13 hommes qui complotaient pour kidnapper Whitmer. Dans ses premiers commentaires sur la situation effrayante, Whitmer a carrément blâmé la rhétorique récente de Trump, comme lorsqu’il a tweeté «LIBERTA MICHIGAN», et a refusé de condamner ouvertement la suprématie blanche lors du premier débat présidentiel de 2020.

“Les groupes haineux ont entendu les paroles du président non pas comme une réprimande, mais comme un cri de ralliement”, a déclaré Whitmer. “Lorsque nos dirigeants parlent, leurs paroles comptent. Ils ont du poids. Lorsque nos dirigeants rencontrent, encouragent ou fraternisent avec des terroristes nationaux, ils légitiment leurs actions et ils sont complices. Lorsqu’ils attisent et contribuent au discours de haine, ils sont complices.” Le gouverneur du Michigan a également critiqué Trump pour sa réponse à la pandémie de coronavirus, affirmant qu’il avait passé des mois à “nier la science, ignorer ses propres experts en santé, attiser la méfiance, fomenter la colère et réconforter ceux qui répandent la peur, la haine et la division”.

“Même le président de la nuit dernière dans sa tempête de tweet n’arrêtera pas de m’attaquer, et je pense que cela crée une situation très dangereuse.” Après un complot d’enlèvement déjoué, la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a déclaré à @GStephanopoulos que les menaces contre elle étaient “ en cours ”. https://t.co/meMl2ps2dJ pic.twitter.com/QtGx3Vprqp – ABC News (@ABC) 9 octobre 2020

Global News note que la plainte pénale contre les hommes impliqués n’indiquait pas qu’ils avaient été inspirés à kidnapper Whitmer à cause des commentaires de Trump, mais qu’ils auraient des liens et des relations favorables à Trump. À la suite des arrestations, Trump a critiqué Whitmer pour elle pour l’avoir traité de «suprémaciste blanc» – ce qu’elle n’a pas fait – et a ajouté: «La gouverneure Whitmer du Michigan a fait un travail terrible. Elle a verrouillé son état pour tout le monde, sauf le bateau de son mari. Activités.”

S’adressant à CNN, Whitmer a à son tour critiqué Trump pour sa réponse à la nouvelle d’un complot d’enlèvement contre elle. “Nous savons à chaque fois que cette Maison Blanche m’identifie ou me tire dessus, nous constatons une augmentation de la rhétorique en ligne, de la rhétorique violente, et donc il y a toujours un lien et c’est certainement quelque chose que nous avons observé”, a-t-elle déclaré. “Mais cela l’a amené à un tout autre niveau.” Whitmer a dit: “J’ai soulevé cette question avec cette Maison Blanche et je leur ai demandé de baisser le feu. J’ai demandé aux dirigeants, aux dirigeants républicains de l’État – faisons baisser le feu.”