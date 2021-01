La grand-mère de Thalia a été cruellement maltraitée dans la maison de retraite. | Réforme

Doña Eva Mange Marquez, grand-mère de Thalia et Laura Zapata, a été retrouvée dans des conditions insouciantes lorsqu’elle a présenté plusieurs blessures graves dans l’asile où elle était soignée, situation que la chanteuse elle-même a révélée publiquement.

En fait, c’est à travers ses réseaux sociaux, où Thalía a dénoncé les mauvais traitements subis par elle grand-mère, Eva Mange, prétendument aux mains de ses gardiens.

Et même aussi, la méchante bien connue du feuilleton a souligné qu’elle avait déjà pris les mesures appropriées, car elle ne pense pas que les coupables de ces actions resteront impunis.

Aujourd’hui, 18 janvier de l’année en cours, nous devrions fêter le 103e anniversaire de notre grand-mère bien-aimée », commence le texte de l’artiste.

Et bien que pour le moment, Thalia Il n’a pas voulu révéler plus d’informations, sa sœur, Laura Zapata, a bien confirmé sur Twitter que les actes de maltraitance s’étaient produits dans l’asile.

Elle est ma guerrière et je l’aime !!! Aujourd’hui, il fête ses 103 ans. Excité et heureux, je me suis isolé pour la voir et la célébrer, avec beaucoup d’enthousiasme j’ai rempli tous les protocoles pour assister à son anniversaire. J’ai réussi le test # Covid-19 mais le bonheur s’est transformé en une grande douleur. Voilà comment je l’ai trouvé. 1 sur 9 pic.twitter.com/L6zDeXkX5V – Laura Zapata / Out Chairos les a bloqués. (@LAURAZAPATAM) 18 janvier 2021

De plus, loin de la fête, nous nous trouvons dans une situation d’angoisse et de grande surprise, puisque nous avons retrouvé notre grand-mère dans des conditions totalement inacceptables ».

Quelques heures après que Laura Zapata se libère de son inquiétude pour la santé de sa grand-mère Eva Mange, qui aura 103 ans ce 18 janvier, maintenant l’actrice a également dénoncé publiquement le maltraitance que Doña Eva vivait dans l’asile où elle se trouvait.

Elle est ma guerrière et je l’aime !!! Aujourd’hui, il fête ses 103 ans. Excité et heureux, je me suis isolé pour la voir et la célébrer, avec beaucoup d’enthousiasme j’ai rempli tous les protocoles pour assister à son anniversaire. J’ai réussi le test # C0vid-19 Mais le bonheur s’est transformé en une grande douleur. C’est comme ça que je l’ai trouvé », a déclaré Zapata dans un tweet.

Les escarres cubitales sont des ulcères qui se forment lorsque les muscles et les tissus mous se pressent contre une surface, comme une chaise ou un lit.

Ce sont les «soins» qui ont été fournis à ma grand-mère. Il a 9 BALANCES DE PONT. Je ne peux pas croire que cela arrive. Situation qu’ils m’ont cachée pendant tout ce temps. Aujourd’hui, j’ai enfin pu voir tous les dégâts causés », a-t-il ajouté dans un autre message.

Il convient de mentionner que cela se produit dans des situations où la mobilité de la personne est considérablement réduite, ce qui est peut-être arrivé à la grand-mère de Thalía.

En fait, cette pression empêche la circulation sanguine dans cette zone et peut entraîner la mort de ce tissu cutané.

Enfin, la célèbre méchante du feuilleton a souligné qu’elle avait déjà pris les mesures appropriées, car elle ne pense pas que les coupables de ces actions resteront impunis.

Il ne fait aucun doute qu’Eva est l’une des femmes que Thalía aime et admire le plus, et ce n’est pas étonnant, car s’il y a quelqu’un qui aime la vie, c’est Eva mange, la grand-mère bien-aimée de l’artiste qui est choyée et soignée avec tout son amour pour chacune de ses petites-filles.

Cependant, malheureusement, aucune bonne nouvelle n’arrive à son sujet, puisque le 16 janvier dernier, c’est Laura Zapata qui, à travers une vidéo sur ses réseaux, a rendu compte de l’état délicat de santé de sa grand-mère.

Eh bien, bien qu’au début il ait prétendu célébrer joyeusement les 103 ans de sa bien-aimée, il a ensuite demandé à prier pour sa santé.

Il a subi une dégradation de sa santé et je m’occupe en ce moment de cette affaire pour déterminer la raison du déclin de sa santé », a expliqué l’actrice principale à ses followers.

C’est ainsi que s’inquiétait le protagoniste de feuilletons comme “La usurpadora”, mais en même temps fort et déterminé à découvrir ce qui avait provoqué ce ralentissement.

