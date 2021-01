Quelques heures après que Laura Zapata ait exprimé son inquiétude pour la santé de sa grand-mère Eva Mange, qui aura 103 ans ce 18 janvier, l’actrice a aujourd’hui dénoncé publiquement les mauvais traitements subis par Doña Eva dans l’asile où elle se trouvait.

À travers son compte Twitter, la sœur de Thalía a partagé son indignation après avoir découvert les dommages causés à la santé de sa grand-mère ainsi que des photographies choquantes qui montrent l’état compliqué de Mange.

“Elle est ma guerrière et je l’aime !!! Aujourd’hui, il fête ses 103 ans. Excité et heureux, je me suis isolé pour la voir et la célébrer, avec beaucoup d’enthousiasme j’ai rempli tous les protocoles pour assister à son anniversaire. J’ai réussi le test # Covid-19 mais le bonheur s’est transformé en une grande douleur. C’est comme ça que je l’ai trouvé », a déclaré Zapata dans un tweet.

“Ce sont les” soins “qu’ils ont prodigués à ma grand-mère. Il a 9 BALANCES DE PONT. Je ne peux pas croire que cela arrive. Situation qu’ils m’ont cachée pendant tout ce temps. Aujourd’hui, j’ai enfin pu voir tous les dégâts causés », a ajouté l’artiste de 64 ans dans un autre message.

Enfin, la célèbre méchante du feuilleton a souligné qu’elle avait déjà pris les mesures appropriées, car elle ne pense pas que les coupables de ces actions resteront impunis. «J’ai agi à ce sujet. Prison pour les responsables. 💔 », a conclu son message.

Il faut ajouter que jusqu’à présent, Thalía n’a pas parlé de ce qui s’est passé avec sa grand-mère.

Ce sont les «soins» qui ont été fournis à ma grand-mère. Il a 9 BALANCES DE PONT. Je ne peux pas croire que cela arrive. Situation qu’ils m’ont cachée pendant tout ce temps. Aujourd’hui, j’ai enfin pu voir tous les dégâts causés. J’ai agi à ce sujet. Prison pour les responsables 💔 pic.twitter.com/VWu0LGwRCv – Laura Zapata / Out Chairos les a bloqués. (@LAURAZAPATAM) 18 janvier 2021

Information provenant de: Mexico Agency