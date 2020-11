T

L’industrie aérienne HE est dans une tourmente sans précédent. Les gens ne peuvent pas voler beaucoup, même s’ils se sentent en sécurité pour le faire.

C’est un problème clair pour nos aéroports, jusqu’à récemment des plaques tournantes des affaires et des loisirs – détaillants, importateurs, exportateurs et voyageurs valant des milliards pour l’économie.

Aujourd’hui, ce sont des villes fantômes qui ressemblent davantage à des scènes de crime.

Où cela laisse-t-il Heathrow, notre plus grand aéroport, et son ambition de longue date de se développer via une troisième piste?

L’expansion d’Heathrow est une patate chaude politique depuis des décennies. Certains disent que le fait que cela ne s’est pas produit jusqu’à présent indique que ce ne sera jamais le cas et qu’il est temps de chercher une solution différente.

De plus, la pandémie et l’accent accru mis sur la nécessité de réduire les émissions de CO2 suggèrent qu’à l’avenir, il se peut qu’il y ait, au rythme d’Heathrow, moins de demande de transport aérien que plus.

Le plus récent va-et-vient a vu le «rapport final» de la Commission de l’aéroport en 2015 revenir sur la nouvelle piste. En février de cette année, une révision judiciaire soutenue par des groupes environnementaux et le maire de Londres Sadiq Khan a statué que la troisième piste était illégale.

Heathrow a fait appel devant la Cour suprême et une décision – une décision finale, définitive, peut-être – est attendue au début de 2021.

Voici quelques-uns des problèmes:

Heathrow fait-il faillite?

Peu probable, mais ses finances sont si tendues qu’il poursuit le gouvernement pour la suppression du duty free, et s’est brouillé de façon spectaculaire avec le régulateur, l’Autorité de l’aviation civile, à cause de son refus d’autoriser une augmentation des redevances passagers pour compenser la baisse numéros de passagers. Cela aurait fourni à Heathrow un plan de sauvetage d’une valeur de 1,7 milliard de livres sterling.

Heathrow dit: La situation financière d’Heathrow reste solide en raison des mesures décisives que nous avons prises pour protéger l’entreprise. Alors que les volumes de passagers à Heathrow se sont effondrés à la suite du COVID-19 (devrait être en baisse d’au moins 72% en 2020 par rapport à 2019), nous avons pu réduire notre base de coûts d’exploitation d’au moins 300 millions de livres sterling et annulé 650 millions de livres sterling. des dépenses en capital. La liquidité en octobre s’élevait à 4,5 milliards de livres sterling, avec des réserves de trésorerie suffisantes pour les 12 prochains mois, même dans un scénario extrême sans revenus, et bien en 2023 selon nos prévisions actuelles. La confiance des investisseurs reste forte, 94% des créanciers ayant accepté de renoncer aux clauses restrictives financières jusqu’à la fin de 2021. Nous avons maintenu notre cote de crédit Investment Grade.

Après que la CAA ait refusé de fournir l’argent, Heathrow est devenu tordu. La CAA a répondu en publiant une lettre qui disait: «Plutôt que de menacer de poursuites judiciaires dans les médias, [we] encouragerait Heathrow Airport Ltd à participer pleinement au processus de consultation officiel.

Heathrow déclare: «L’ajustement que nous demandons à la CAA n’a rien à voir avec la structure du capital d’Heathrow – l’aéroport dispose d’un capital suffisant pour résister à la tempête actuelle en raison de la gestion prudente de l’entreprise au cours de la dernière décennie. Cependant, l’octroi de l’ajustement garantira que la CAA protège les intérêts des consommateurs en garantissant que les niveaux de service et les investissements à l’aéroport peuvent se poursuivre même pendant une période de très faibles revenus… Sans que la CAA ne prenne des mesures pour rééquilibrer cela, Heathrow devra rééquilibrer en réduire la maintenance et l’investissement dur. Cela entraînerait des prix plus élevés, des niveaux de service passagers moins bons, une fiabilité moindre et une ponctualité moindre. Heathrow risque de revenir à l’époque «tracassée» du début des années 2000. Nous participons actuellement à la consultation de la CAA sur l’ajustement de la BAR demandé. »

Que pensent les compagnies aériennes?

IAG, qui possède British Airways et souffre elle-même d’une baisse importante du nombre de passagers, s’oppose fermement à une hausse des tarifs passagers. Il a déclaré: «Nous sommes stupéfaits que Heathrow ait jugé approprié de nous transmettre ses pertes Covid. Heathrow est une riche société privée qui devrait chercher des fonds auprès de ses actionnaires, comme de nombreuses autres entreprises de notre secteur l’ont fait pour surmonter cette pandémie. Nous sommes impatients de participer au processus de consultation de la CAA. ”

Heathrow déclare: «Si les actionnaires d’Heathrow n’avaient pas couvert les coûts actuels, l’aéroport aurait fermé au début de cette crise et aucune compagnie aérienne ne fonctionnerait.

L’enjeu est de 2,2 milliards de livres d’investissements privés déjà réalisés dans l’aéroport. Les investisseurs ont déjà accepté d’annuler 500 millions de livres sterling de cet investissement, mais demandent à la CAA d’autoriser un petit retour sur la partie restante sur un horizon de 30 ans.

La réalité est que les passagers ont un très bon rapport qualité-prix lorsqu’ils volent au départ d’Heathrow – c’est pourquoi l’aéroport avait enregistré neuf années consécutives de croissance des passagers avant le COVID.

À quoi ressemblent les finances d’Heathrow?

Pas génial. Au cours des derniers mois jusqu’au 30 septembre, il a perdu 1,5 milliard de livres sterling en raison d’un effondrement de 81% du nombre de passagers. Et le groupe d’Heathrow a 17 milliards de livres de dette après avoir versé 3,8 milliards de livres de dividendes au cours des cinq dernières années.

Heathrow a déclaré: «Le COVID-19 est la pire crise qui ait jamais frappé le secteur de l’aviation et le trafic devrait encore baisser davantage maintenant que les voyages seront à nouveau limités par un deuxième verrouillage national. Pour Heathrow, cela signifie une baisse du nombre de passagers plus importante que les 82% que nous subissons déjà et des pertes conséquentes encore plus importantes que les 5 millions de livres sterling actuels par jour. En accordant la priorité aux mesures visant à réduire immédiatement les coûts – telles que l’allégement des tarifs commerciaux pour les aéroports et la poursuite de l’extension du programme de congés – et en tenant les promesses d’un régime de test de “ classe mondiale ”, le gouvernement peut contribuer à garantir que les aéroports britanniques soient en position demande des retours. Sans apporter un soutien ciblé au secteur de l’aviation, le gouvernement risque de retarder la reprise économique du Royaume-Uni. Cela risque de coûter des dizaines et des milliers d’emplois à travers le pays. Cela met en péril la disponibilité d’un commerce sûr et les voyages dans le monde du Royaume-Uni à l’avenir.

Heathrow compte sept actionnaires, dont le spécialiste des infrastructures Ferrovial SA (25,00%), Qatar Investment Authority (20,00%), la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) (12,62%), GIC (11,20%), Alinda Capital Partners of the United États (11,18%), China Investment Corporation (10,00%) et fonds de pension universitaire britannique Universities Superannuation Scheme (USS) (10,00%).

Et la 3e piste?

Officiellement, c’est «mis en pause». Heathrow insiste sur le fait qu’il pourrait toujours aller de l’avant et fait appel devant la Cour suprême d’un jugement de la Cour d’appel qui a frappé la 3e piste pour des raisons environnementales. Cependant, le gouvernement a retiré son soutien, ayant refusé de se joindre à l’appel, et a déclaré qu’il ne fournirait aucun argent public pour les mises à niveau des transports publics nécessaires, dont le coût initial était de 5 milliards de livres.

Heathrow déclare: «La troisième piste n’a pas été détruite pour des raisons environnementales – en effet, la Haute Cour a fait tout son possible pour ne pas juger les projets d’Heathrow en ce qui concerne les obligations climatiques du Royaume-Uni. Au contraire, la Haute Cour a estimé que le processus d’approbation par le gouvernement britannique de la Déclaration de politique nationale des aéroports («ANPS») ne tenait pas suffisamment compte de l’Accord de Paris sur le climat. La Haute Cour n’a pas dit que l’expansion d’Heathrow n’était pas conforme à l’Accord de Paris, mais plutôt que le gouvernement aurait dû l’examiner avant de finaliser l’ANPS.

Heathrow veillera à ce que le projet d’expansion soit conforme aux obligations du Royaume-Uni en matière de changement climatique, y compris en vertu de l’Accord de Paris sur le climat, dans le cadre de nos plans pour atteindre un carbone zéro net. Nous espérons être tenus responsables par le gouvernement tout au long du processus de planification. La déclaration de politique nationale des aéroports indique clairement que l’approbation de l’expansion serait refusée si elle avait un impact important sur la capacité du Royaume-Uni à respecter ses obligations de réduction de carbone. Nous demandons à la Cour suprême de permettre à ce processus de planification approfondie de se dérouler tel qu’il a été conçu. L’expansion d’Heathrow sera entièrement financée par le secteur privé, sans frais pour le contribuable.

Pourquoi Heathrow tient-il toujours autant à la 3e piste?

Lorsque le virus passe et que le nombre de passagers se rétablit, il veut augmenter. La 3e piste lui permettrait de remonter ses redevances passagers et d’améliorer son rendement pour les actionnaires. Cependant, le programme de 38 milliards de livres est fondé sur une augmentation du nombre de vols de 50% à 740 000 par an dans les deux ans suivant son achèvement, ce qui a déjà rencontré de graves objections environnementales.

La CAA avait «l’intention» d’approuver une demande de Heathrow pour 550 millions de livres sterling pour payer les coûts de la 3e piste déjà dépensés. Les compagnies aériennes s’y opposent également, car cela s’ajouterait aux redevances passagers.

Heathrow déclare: «Le plan directeur d’expansion proposé était de 14 milliards de livres sterling – et non de 38 milliards de livres sterling. Il a reçu l’approbation unanime de la Commission des aéroports, a remporté une écrasante majorité parlementaire multipartite et unit à la fois les principaux groupes d’entreprises et les syndicats britanniques en raison des avantages considérables qu’il apportera à l’économie britannique – y compris des dizaines de milliers de nouveaux emplois qualifiés. , des dizaines de milliards de croissance accrue et plus de concurrence et de choix à l’aéroport, contribuant à réduire les tarifs aériens Heathrow est le plus grand port du Royaume-Uni et son expansion garantira que les communautés du Royaume-Uni disposent de l’infrastructure commerciale dont elles ont besoin pour atteindre de nouveaux clients et accroître leurs exportations. futur. Il sera entièrement financé par le secteur privé.

Eh bien, on me vient à l’esprit. Jock Lowe, le pilote le plus ancien du Concorde, dirige un consortium indépendant qui a proposé de prolonger la piste nord existante. Dans un premier temps, cela ne coûterait que 4,3 milliards de livres sterling et aucun nouveau créneau ne doit être libéré à moins que les objectifs environnementaux et de bruit ne soient atteints. Il affirme que la réduction des retards à elle seule réduirait les émissions et soutient que la perspective d’une croissance supplémentaire à l’avenir inciterait les actionnaires à investir davantage de capitaux, sans déranger les compagnies aériennes. Bien que son idée ait été jugée viable par la Commission des aéroports et deuxième dans le processus, l’aéroport d’Heathrow lui-même y a résisté, préférant son programme plus coûteux.

Heathrow déclare: «La Commission des aéroports a décidé que le programme de Jock Lowe n’était pas viable – principalement à cause des coûts environnementaux qu’il infligerait aux communautés de l’aéroport, mais il y avait d’autres raisons aussi. La Commission a constaté qu’en utilisant une piste en mode mixte, par exemple, l’aéroport ne serait pas en mesure d’alterner les pistes et, par conséquent, offrirait moins de répit de bruit aux collectivités survolées.

Donc, tout est clair. Personne ne devrait s’attendre à ce que cela soit résolu de sitôt.