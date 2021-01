B

ritain a accusé aujourd’hui la Chine de «tromper délibérément le monde» sur une loi de sécurité à Hong Kong après des arrestations massives de militants pro-démocratie.

Il a déclaré: «L’arrestation massive de politiciens et d’activistes à Hong Kong est une grave attaque contre les droits et libertés de Hong Kong tels que protégés par la Déclaration conjointe.

«Ces arrestations démontrent que les autorités de Hong Kong et chinoises ont délibérément induit le monde en erreur sur le véritable objectif de la loi sur la sécurité nationale, qui est utilisée pour écraser la dissidence et les opinions politiques opposées.

Il a ajouté: «Le Royaume-Uni ne tournera pas le dos au peuple de Hong Kong et continuera à offrir aux ressortissants britanniques (outre-mer) le droit de vivre et de travailler au Royaume-Uni.»

La police de Hong Kong a arrêté 53 personnes lors de raids à l’aube contre des militants pour la démocratie aujourd’hui dans la plus grande répression depuis que la Chine a imposé l’année dernière une loi sur la sécurité, qui, selon les opposants, vise à étouffer la dissidence dans l’ancienne colonie britannique.

Les plus éminents défenseurs de la démocratie à Hong Kong ont été arrêtés lors de descentes dans 72 locaux.

Les arrestations étaient liées à un vote sans précédent, organisé indépendamment et non contraignant pour sélectionner les candidats de l’opposition pour une élection législative reportée depuis.

Les autorités affirment que le vote officieux de l’année dernière faisait partie d’un plan visant à «renverser» le gouvernement.

Environ 1 000 policiers ont participé aux descentes, qui comprenaient des perquisitions dans les bureaux d’un sondeur et d’un cabinet d’avocats.

Le secrétaire à la sécurité de Hong Kong, John Lee, a affirmé que les personnes arrêtées avaient prévu de causer «de graves dommages» à la société et que les autorités ne toléreraient pas les actes subversifs.

«L’opération vise aujourd’hui les éléments actifs soupçonnés d’être impliqués dans le crime de renversement ou d’interférence sérieuse pour détruire l’exécution légale des devoirs du gouvernement de Hong Kong», a-t-il déclaré.

Les arrestations sonneront en outre l’alarme sur le fait que Hong Kong a pris un virage autoritaire rapide.

Les critiques affirment que la loi sur la sécurité de juin 2020 écrase les libertés étendues promises lorsque la ville est revenue à la domination chinoise en 1997. Les arrestations ont également placé la Chine plus loin sur une trajectoire de collision avec les États-Unis au moment où Joe Biden se prépare à prendre la présidence.

(REUTERS)

Le choix de M. Biden pour le secrétaire d’État, Antony Blinken, a déclaré sur Twitter que les arrestations étaient «une attaque contre ceux qui défendent courageusement les droits universels».

Lord Patten, le dernier gouverneur britannique de Hong Kong, a souligné: «Le Parti communiste chinois a encore tourné la vis à Hong Kong.

«Les démocraties libérales du monde entier doivent continuer de dénoncer la destruction brutale d’une société libre.»

Le pair a déclaré que l’Occident devrait devenir plus dur avec la Chine et a grondé la Commission européenne pour avoir cherché un accord commercial avec Pékin.

«Nous ne devrions pas chercher à contenir la Chine mais à contraindre le Parti communiste chinois», a-t-il ajouté.

Le bureau de représentation principal de Pékin à Hong Kong a déclaré dans un communiqué qu’il soutenait fermement les arrestations.

Des membres du camp démocratique ont tenu une conférence de presse pour demander la libération des «prisonniers politiques».

La police n’a pas nommé les personnes arrêtées, mais leur identité a été révélée par leurs comptes de médias sociaux et leurs organisations. Ils comprenaient d’anciens législateurs, des militants et des personnes impliquées dans l’organisation des primaires de 2020, parmi lesquels James To, Lam Cheuk-ting, Benny Tai et Lester Shum.

La police a déclaré que faire campagne pour gagner la majorité au Conseil législatif de Hong Kong, composé de 70 sièges, dans le but de bloquer les propositions du gouvernement visant à accroître la pression sur les réformes démocratiques pourrait être considéré comme subversif.

Le chef de la ville n’est pas élu directement et seulement la moitié des sièges législatifs sont ouverts au vote démocratique, l’autre moitié étant principalement composée de personnalités pro-Pékin.

“Les personnes impliquées sont soupçonnées d’avoir utilisé ce qu’elles appellent un plan” 35 + “… pour paralyser en quelque sorte le gouvernement de Hong Kong”, a déclaré M. Lee, ajoutant que le gouvernement ne tolérerait aucun “acte subversif”.

(AP)

La police a cité une règle selon laquelle si la législature ne parvient pas à adopter le budget annuel deux fois, le directeur général de la ville doit démissionner. La loi sur la sécurité nationale interdit de perturber et d’interférer avec l’administration de la ville.

Les élections législatives étaient prévues en septembre de l’année dernière mais ont été reportées, les autorités citant des risques de coronavirus. On ne sait pas qui pourrait se présenter pour l’opposition dans les futurs scrutins après les arrestations massives.

Dans l’opération d’aujourd’hui, la police a fouillé les bureaux de l’Institut de recherche sur l’opinion publique de Hong Kong, ce qui a aidé à organiser les primaires. Les organisateurs ont détruit les données des plus de 600 000 personnes qui ont voté immédiatement après la fin du décompte.

La loi sur la sécurité punit ce que la Chine définit au sens large comme la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères avec jusqu’à la prison à vie.

Les gouvernements de Hong Kong et de Pékin disent qu’il est vital de boucher les trous dans les défenses de sécurité nationale exposées par des mois de manifestations parfois violentes contre le gouvernement et contre la Chine qui ont secoué le centre financier mondial en 2019.

En réponse à la loi, Washington a imposé des sanctions aux responsables locaux et de Pékin et plusieurs pays ont suspendu les traités d’extradition.

Depuis son imposition, des militants de premier plan tels que le magnat des médias Jimmy Lai ont été arrêtés, certains législateurs démocratiques ont été disqualifiés, des militants se sont enfuis en exil et des slogans et des chansons de protestation ont été déclarés illégaux.