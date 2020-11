Des milliers de personnes devraient avoir assisté à la cérémonie depuis leur domicile, car la pandémie de coronavirus signifiait que, pour la première fois dans les 100 ans d’histoire du cénotaphe, le service traditionnel de 11 heures était fermé aux membres du public.

Whitehall était rempli de détachements de la Royal Navy, des Royal Marines, de l’armée et de la Royal Air Force qui avaient marché depuis la caserne Wellington voisine. Ils se sont rassemblés autour du cénotaphe pendant que les bandes massées de la division des gardes pendant que les cornemuses et tambours jouaient une sélection de musique.

Le Premier ministre Boris Johnson a conduit une procession de personnalités politiques, militaires et diplomatiques avec des chefs religieux à Whitehall. Parmi le groupe se trouvaient les anciens premiers ministres Sir John Major, Tony Blair, David Cameron et Theresa May et le leader travailliste Sir Keir Starmer.

Un silence de deux minutes a été observé à 11 heures, après quoi le Last Post a été sonné par les clairons de la Royal Marine.

La reine et d’autres membres de la famille royale se tenaient sur les balcons du bâtiment du Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement surplombant le cénotaphe. Le groupe royal comprenait la duchesse de Cornouailles, la duchesse de Cambridge, la comtesse de Wessex et le vice-amiral Sir Tim Laurence.

Un acte virtuel du souvenir du Mémorial des Forces armées au National Memorial Arboretum à Alrewas, Staffordshire a également eu lieu le dimanche du Souvenir. Il a été diffusé via Facebook et Youtube.

(

Le service du dimanche du souvenir au cénotaphe, à Whitehall, Londres

/ PA)

Darren Burton, un ancien caporal suppléant du Royal Pioneer Corps de Doncaster, a déclaré qu’il s’était rendu au National Memorial Arboretum «pour rendre hommage» à des amis qui avaient perdu la vie.

Le joueur de 59 ans a servi en Irlande du Nord, à Chypre, au Belize et en Allemagne de 1979 à 1988.

Il a dit: «Je suis venu ici pour rendre hommage aux morts, un couple de camarades dont les noms sont sur le mur (du mémorial). Alors, je vais monter et leur dire bonjour plus tard.

Interrogé sur ses sentiments le dimanche du Souvenir, il a ajouté: «(Je suis) très ému; triste heureux. Vous pensez aux mauvais moments et vous pensez aux bons moments.

Cette histoire est en cours de mise à jour.