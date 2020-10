Les derniers titres dans votre boîte de réception deux fois par jour du lundi au vendredi ainsi que les dernières nouvelles

On a dit aux Britanniques de se préparer à des conditions météorologiques «turbulentes», car de fortes averses et des vents violents devraient balayer le pays.

Les zones plus chaudes du sud-est de l’Angleterre ont connu des sommets de 21 ° C mardi, mais le soleil devrait céder la place à un temps plus instable pour le reste de la semaine.

Un avertissement de temps violent pour les averses devrait entrer en vigueur, avec la possibilité d’inondations localisées dans les endroits les plus humides.

Le météorologue du Met Office, Steven Keates, a déclaré au Evening Standard: «Nous entrons dans une période de temps beaucoup plus instable et turbulente avec de nombreux endroits subissant de fortes pluies et également des vents forts.

“Mercredi matin, en particulier dans les régions de l’est du Royaume-Uni, tout débutera bien et sec.

“Cela pourrait être une touche du côté froid, car plus à l’ouest, nous avons déjà des nuages ​​et de fortes pluies venant de l’Atlantique.”

Ce sera principalement clair en Irlande du Nord mercredi, mais l’Écosse et les régions du sud-ouest de l’Angleterre devraient voir des averses, a déclaré le météorologue.

Le Met Office a émis un avertissement météorologique pour la pluie dans le sud-ouest de l’Écosse pour la matinée, car les endroits les plus humides pourraient voir quelques centimètres de pluie, ce qui pourrait provoquer des inondations localisées.

“Tout au long de la journée de demain, une bande de pluie se déplacera plus à l’est et, au crépuscule, elle atteindra East Anglia et l’extrême sud-est de l’Angleterre”, a déclaré M. Keates.

Les températures devraient atteindre des sommets de 16 ° C à 17 ° C dans le sud-est mercredi.

Prévisions météo – mardi 29 septembre

La pluie devrait alors se dissiper dans la mer du Nord dans la soirée, mais elle s’attardera dans le nord-est de l’Écosse.

M. Keates a ajouté: “Les choses tournent encore plus instables alors que nous avançons jusqu’à vendredi dans le week-end. Nous avons un très fort jet-stream traversant l’Atlantique qui arrive.

Le Royaume-Uni devrait être frappé par de fortes pluies alors que la tempête Aiden “ pourrait frapper ”

“Nous allons voir une zone de basse pression assez profonde se développer vendredi dans le sud du Royaume-Uni, ce qui signifie que nous verrons des vents de plus en plus forts dans la moitié sud du Royaume-Uni et dans le sud du Pays de Galles.

“Tout au long du week-end, cette zone de basse pression s’envolera et serpentera autour du Royaume-Uni. Mais toutes les régions du Royaume-Uni seront exposées au risque de voir des vents violents et de fortes pluies.”

En savoir plus: | Prévisions météo | Angleterre | Ecosse | Irlande du Nord | Inondation