Depuis qu’Anjelica Houston a souri sinistrement en 1990 et a impressionné tout le public avec son interprétation de La grande sorcière de Roald Dahl, la barre a été placée haute pour une possible réinvention du rôle emblématique. Tant de fans sont impatients de voir tout ce qu’Anna Hatthaway a accompli en incarnant la femme maléfique par excellence du monde de Dahl, mais surtout, quelle est la vision de Robert Zemeckis (avec un scénario dans lequel Guillermo Del Toro est intervenu) à propos de l’un des livres pour enfants les plus célèbres de l’histoire.

Faisons la grande comparaison: en quoi les deux versions de films sont-elles différentes et surtout, quelles libertés ont été prises à la fois par l’un et l’autre du livre? Ici, nous vous laissons l’analyse.

Sorcières, sorcières, sorcières partout

Warner Bros.

L’histoire d’horreur classique de l’enfance de Roald Dahl a une structure curieuse: nous ne connaissons jamais le nom du narrateur, sinon à travers un conte divertissant mais souvent mystérieux.

Il raconte comment lui et sa grand-mère maternelle ont fait face à une organisation de sorcières maléfiques, sur lesquelles il tombe par hasard. Notre héros connaîtra le plan du clan qui, entre autres minuties, comprend l’élimination de tous les enfants d’Angleterre en les transformant en souris.

L’adaptation cinématographique de 1990 – produite par Jim Hanson – était plus intéressée à montrer l’ensemble du coven et à la transformation ultérieure des héros de l’enfance en souris, qu’à se plonger dans l’intrigue parfois maladroite du livre original. qui a été la source d’innombrables critiques à l’époque.

Conséquence possible de la controverse modérée entourant le scénario, le remake de 2020 a insisté sur le fait que non seulement il ne serait pas basé sur son prédécesseur, mais qu’il serait beaucoup plus fidèle à l’original que celui réalisé par Nicolas Roeg.

Avec un scénario signé par le réalisateur lui-même, Kenya Barris et le maître des monstres les plus intéressants à l’écran, le réalisateur mexicain Guillermo Del Toro, l’intention du film était d’être quelque chose de plus proche d’un comédie noire qu’un film avec des touches d’humour noir, ce qui le rapproche – dans une certaine mesure – du livre.

Cependant, les deux ont tenté de s’éloigner d’un contexte controversé qui a suscité des critiques à l’égard de Dahl au moment de la publication de l’histoire originale en 1983: Le grand plan directeur des sorcières, a été comparé à la solution nazie finale et il y avait ceux qui Il a même laissé entendre que l’écrivain avait une trace d’antisémitisme à peine dissimulée.

Pour que tant le film des années 90 que cette année, réduisent au minimum le discours sur la suprématie, la nécessité de détruire le différent et le rejet de la différence, qui dans le livre est très marqué et atteint même être mal à l’aise.

Même ainsi, le film de Zemeckis montre une plus grande attention à la structure générale de l’histoire et capture son air espiègle, ce qui en fait le plus similaire à l’original littéraire entre les deux versions. Cependant, il apporte également des modifications qui ils influencent considérablement le ton et le rythme du film.

Conclusion? Bien que la version des années 90 conserve plusieurs des aspects essentiels du roman (tels que le lieu où se déroule l’histoire et le ton général de l’ensemble du coven), la version actuelle est beaucoup plus proche du ton du mal. imprimé par Dahl.

Les sorcières: parcourir le monde

L’un des changements les plus importants apportés par The Witches de Robert Zemeckis au roman original est de changer le cadre, ce qui implique qu’au lieu de l’Angleterre et de la Norvège des années 1980, la version actuelle se déroule dans l’Alabama de la décennie des années 60, ce qui bien sûr change radicalement la façon dont ils interprètent leurs personnages et leur environnement.

Ils sont tous deux afro-américains, et en fait, l’hôtel dans lequel se déroule l’action a un look plus que décontracté avec une immense plantation, ce qui pourrait suggérer un double standard qui n’est pas beaucoup exploré dans le film. En fait, ce changement subtil fait changer une histoire en faveur de l’origine ethnique des personnages. Les sorcières dirigées par Hatthaway partiront à la recherche des enfants que «personne ne manquera». En d’autres termes, des enfants défavorisés ou des enfants de couleur.

Mais malgré ce que cela peut paraître, le fil narratif possible avec un commentaire racial évident disparaît une fois que grand-mère et petit-fils arrivent à l’hôtel, où l’histoire se déroule exactement comme le livre. Le film conserve le même ton d’horreur et de fantaisie du roman original, qui également, met l’accent sur les moments les plus passionnants de l’intrigue littéraire et cela les emmène dans une nouvelle dimension hilarante, audacieuse et parfois effrayante.

Conclusion? Malgré le changement de lieu dans le monde, la version 2020 ressemble beaucoup plus à un livre que la version 1990.

L’horloge tourne

La version de Nicolas Roeg du livre de Dahl a conservé à la fois la période historique et les décors originaux du film. Et en fait, l’un des points les plus mémorables du film est son air étrange, légèrement exotique et inquiétant, qui comprend de petites légendes locales telles que la disparition mémorisée – et terrifiante – d’Erika dans le tableau enchanté.

Cependant, la rencontre de Luke Eveshim et de sa grand-mère avec le coven est complètement accidentelle.

Au contraire, l’élément de menace des sorcières dans la version actuelle est beaucoup plus proche du roman, bien que pour des raisons différentes. Le garçon est terrifié d’être attrapé par les créatures sombres et en effet, depuis le début de le film est clairement une menace avec laquelle il faut compter et pour plus d’une raison.

Bien sûr, la tension devient de plus en plus difficile à entretenir et pour la deuxième partie, le film se dissout en petits clichés sur la terreur humoristique qui nuisent au ton général de sa version littéraire.

En conclusion? La version 2020 capture plus intelligemment le sentiment d’urgence et de peur que la légende des sorcières peut provoquer, même si à la fin il perd le sens de raconter le reste de l’histoire.

Un monde sinistre

Un autre changement important concerne les effets spéciaux. Alors que le film des années 90 était dirigé par l’équipe de Jim Henson et qu’il s’agissait d’une merveilleuse collection d’effets fabriqués à la main, la version 2020 utilise excessivement CGI, donnant à ses meilleurs moments un air artificiel et inconfortable. .

Et tandis que la scène inoubliable montrant le vrai visage de la grande grande sorcière (Anjelica Hutson) s’est transformée en un moment terrifiant pour de nombreux spectateurs plus jeunes du film, sa version de 2020 n’a pas la même répercussion et en fait, c’est terne en comparaison.

Conclusion? Avec son nez tordu obsédant et son visage criblé de verrues par ses sorcières, la version de la peur des années 90 est bien plus convaincante que l’actuelle.

Et enfin…

L’un des aspects les plus critiqués de la version de Nicolas Roeg a été la décision controversée de changer la fin du livre de Roald Dahl, dans lequel le narrateur reste une souris pour le reste de sa vie.

En fait, l’absence d’une fin heureuse traditionnelle est l’un des éléments les plus effrayants du livre et qui accentue sa renommée d’excentrique et d’étrange. Le film de 1990 a une fin radicalement différente, dans laquelle une gentille sorcière décide d’inverser les effets de la potion destinée à détruire tous les enfants du monde. alors Luke retrouve sa forme originale.

Cependant, malgré le fait que le film actuel préserve la fin du roman et lui donne une tournure extravagante, qui ne parvient pas à saisir le sens du roman, dans lequel la notion de la vie du jeune narrateur – tronquée et convertie en quelque chose de plus douloureux – C’est le signe que toutes les histoires ne se terminent pas bien, même si elles en ont l’air.

Zemeckis n’a pas tant osé et a doté son personnage d’une rédemption plus ou moins crédible, ce qui a néanmoins fragilisé l’approche globale du scénario.

Conclusion? Si la fin du classique des années 90 trahit l’esprit du livre, il a au moins un fil conducteur qui l’unit à la grande structure de l’histoire, ce qui ne se produit pas dans la version de Zemeckis, qui manque de véritable sens et même, d’un certain sentiment de peur sombre à laquelle Dahl accorde une importance particulière.

Quelle est la meilleure version?

Sans aucun doute, et bien qu’elle ait considérablement changé des aspects d’une importance considérable dans le livre, la version de Nicolas Roeg est beaucoup plus fidèle à l’esprit du livre que celle de Zemeckis, qui, bien que de structure plus similaire, laisse de côté plusieurs des commentaires intéressants de l’auteur sur le bien, le mal et la peur.

