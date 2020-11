Oui

Vous vous souvenez peut-être que Gordon Brown, le Premier ministre de l’époque, a sauvé le monde au sommet du G20 de Londres en 2009 (ou, du moins, c’est ainsi que l’histoire a été racontée). À l’époque, nous étions beaucoup plus préoccupés par un virus financier que par un virus réel. Suite à l’effondrement de nombreuses institutions financières – de Bradford et Bingley à Bear Stearns – le monde avait en effet besoin d’être épargné.

Pour être juste, le sommet a produit une série d’engagements financiers destinés, en particulier, à soutenir certains des pays les plus pauvres du monde. La caractéristique la plus notable, cependant, était l’émergence de la Chine en tant qu’acteur mondial majeur, disposé à prendre des mesures que, pour une raison ou une autre, l’Occident n’avait pas vraiment d’appétit. En particulier, la Chine a produit des mesures de relance budgétaire massives – et durables – qui ont fait beaucoup pour sauver son économie et bien d’autres dans le monde. Les pays producteurs de matières premières ont été parmi les plus grands gagnants, grâce à la demande apparemment insatiable de la Chine pour le pétrole, le cuivre et d’autres matières premières.

Le week-end prochain, l’Arabie saoudite accueille le quinzième sommet de ce type, même si (pour des raisons évidentes) les événements à Riyad seront pour la plupart virtuels plutôt que physiques. Une fois de plus, le monde a besoin d’être sauvé. Cette fois, cependant, c’est un vrai virus qui, en grande partie grâce à l’impact de divers verrouillages, est responsable d’énormes dégâts économiques. Les Saoudiens ont adopté un slogan ouvert (et délibérément non offensif) pour cette réunion de grands esprits politiques. Ils prévoient de «réaliser les opportunités du 21ème siècle pour tous» (bien qu’il soit raisonnable de supposer que l’opportunité d’attraper Covid-19 n’est pas ce qu’ils ont à l’esprit).

Les sommets du G20 portent principalement sur la coopération économique internationale et, à ce titre, ils sont principalement axés sur les dépendances et frictions économiques. Oui, la discussion pourrait être élargie pour inclure les meilleures pratiques pour Track and Trace et quels pays seront «en tête de file» pour les vaccins à venir. Ces sujets, cependant, peuvent être tout simplement trop difficiles à traiter.

Pourtant, il y a des domaines dans lesquels un accord pourrait être à portée de main. La plupart des pays seront prêts à accepter que Covid-19 menace de «cicatrices» économiques permanentes, de sorte que la production est inférieure à ce qu’elle aurait été en l’absence de la pandémie. De nombreux pays en sont venus à l’idée que, grâce au report de la consommation et de l’investissement pendant le verrouillage, les gouvernements peuvent emprunter à très bas prix.

Les gouvernements n’ont actuellement pas à rivaliser pour obtenir des fonds – comme ils le font souvent pendant les booms économiques – avec un secteur privé débordant. Et un nombre croissant de gouvernements reconnaissent que ce pourrait être le moment idéal pour investir dans les énergies renouvelables. Covid-19 peut être complètement désagréable mais, grâce à son impact sur les finances, l’emploi et les ressources économiques plus généralement, il a créé un espace dans lequel les ambitions vertes peuvent être plus facilement satisfaites. Cela pourrait, à son tour, créer des emplois, renforcer les compétences et augmenter les salaires.

L’ironie, bien sûr, est que tout accord dans ces domaines aurait lieu sous les auspices du plus grand producteur de pétrole au monde. Pourtant, les Saoudiens savent très bien dans quelle direction le vent souffle. Il peut arriver un moment où pomper de l’huile hors du sol sera totalement inutile (de la même manière que de nombreux maréchaux-ferrants se sont retrouvés sans travail lorsque le cheval et la charrette ont été remplacés par le modèle T Ford). L’Arabie saoudite, comme les autres producteurs de pétrole et de gaz, doit trouver autre chose à faire, une des raisons pour lesquelles les dirigeants actuels sont si déterminés à moderniser l’économie non pétrolière saoudienne.

S’il y a un banquet du G20 cette année, ce sera une affaire virtuelle. Pourtant, virtuel ou non, il y a un élément de Macbeth dans l’ensemble de l’exercice. Donald Trump est peut-être toujours président des États-Unis, mais les autres dirigeants seront beaucoup plus intéressés par les projets de son successeur. Joe Biden sera le fantôme d’un Banquo des derniers jours, toujours présent mais jamais vu. Il se peut que sa présidence donne un nouveau souffle au G20, reflétant un enthousiasme retrouvé à Washington pour le leadership américain dans les affaires mondiales. Alternativement, nous pouvons découvrir que les ambitions internationales renouvelées de Washington se heurtent à

Les meilleurs plans de la Chine. Quelle que soit la réponse, elle ne sera pas résolue à Riyad.