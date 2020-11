Peut-être le récit linéaire de Le mandalorien (Jon Favreau, depuis 2019), dont la deuxième saison sort en première sur la plateforme Disney Plus au rythme d’un épisode tous les vendredis, est typique et nous prive d’une structure plus complexe et donc de quelque chose de plus satisfaisant. Mais il est également tout à fait honnête et conforme à la déjà longue tradition stylistique en ce sens de toute la saga Star Wars. Et, à part cela, cela nous permet de découvrir sans aucune confusion certains détails évidents pour le taureau passé, des graines d’où pourrait émerger quelque chose d’utile, que les responsables ont semé dans leurs épisodes.

“The Passenger” (2×02) n’est pas le premier épisode de The Mandalorian dans lequel on voit la Frog Lady et le Docteur Mandibule

Par exemple dans “Le passager” (2×02) nous ont officiellement présenté deux personnages extraterrestres: d’abord, l’insectile docteur Mandibule, un Killik qui joue aux cartes avec Peli Motto (Amy Sedaris) dans la cantine de Chalmun du port spatial de Mos Eisley et propose également à Din Djarin (Pedro Pascal) un contact qui peut conduire notre chasseur de primes avec d’autres compagnons Mandaloriens; puis à la dame grenouille (Misty Rosas et Dee Bradley Baker), que le protagoniste escorte de Tatooine à la lune de l’estuaire de Trask pour que son mari féconde les œufs qu’il porte dans un réservoir comme sac à dos.

Dans “The Gunslinger” (1×05), nous les contemplons séparément parmi la foule de la cantine Mos Eisley

Mais ce n’est pas la première fois que les deux apparaissent à l’écran. Pendant l’épisode “Le Pistolero” (1×05), Din Djarin entre dans la même cantine à Mos Eisley chercher quelques travaux de sa profession et, parmi le concours, sont le docteur Mandible et la Lady Frog séparément. Ainsi, il ne semble pas difficile de deviner si l’on pense que Peli Motto les a rencontrés tous les deux au même endroit, «si plein de racaille et de méchanceté», selon les mots d’Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) dans A New Hope (George Lucas, 1977) ). Et je suis sûr que “The Passenger” ne sera pas la dernière fois que nous les verrons dans The Mandalorian.

