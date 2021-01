W

aurait-on pensé qu’en 2021, alors que la culture d’annulation devient la nouvelle norme, l’effet sur les auteurs a été de plonger le monde littéraire dans une crise de la liberté d’expression? L’auteur Lionel Shriver l’appelle «un phénomène quasi soviétique».

Un écrivain dit ou écrit quelque chose de controversé sur les réseaux sociaux, dans la presse écrite ou à la télévision. La nouvelle éclate, la foule va chercher du sang, le vent tourne et l’écrivain est «annulé», boudé ou laissé avec une réputation gravement endommagée.

Au cours de la dernière année, les auteurs de haut niveau ciblés comprennent JK Rowling, Jordan Peterson, Jeanine Cummins, et Julie Burchill, et il y en a beaucoup plus. Certains sont réputés avoir commis des crimes pires que d’autres, allant de la censure légère aux accusations d’insensibilité, d’appropriation culturelle, de misogynie, de racisme ou de transphobie, tandis que d’autres ont vu leur contrat de livre révoqué, et les écrivains doivent apprendre à naviguer dans ce nouveau monde moraliste. .

«Les éditeurs ne travaillent pas dans le vide, ils font partie d’une vague sociale plus large», déclare Shriver. «Ils lisent les mêmes journaux que nous, et ils ont peur comme tout le monde, car c’est un mouvement sans pitié, avec des gens qui s’entassent du côté de la droiture pour se protéger. Mais aussi justes que puissent être les éditeurs, ils ont aussi pour mission de gagner de l’argent.

Prenez JK Rowling, qui a été qualifiée de transphobe toxique après avoir publié un tweet se moquant du mot «personnes» qui ont leurs règles au lieu de «femmes». Ce sont d’abord les militants trans, puis les principaux acteurs de Harry Potter, Emma Watson, Daniel Radcliffe et Eddie Redmayne, se sont prononcés contre elle. Maintenant, d’anciens fans de Potter émettent des doutes quant à savoir s’il est toujours «acceptable» de profiter des livres.

Le personnel travaillant sur le dernier livre pour enfants de Rowling, The Ickabog, chez Hachette était tellement «bouleversé» qu’ils ont menacé de mettre des outils à terre. La direction a repoussé. «Nous ne ferons jamais travailler nos employés sur un livre dont ils trouvent le contenu bouleversant pour des raisons personnelles, mais nous faisons une distinction entre cela et le refus de travailler sur un livre parce qu’ils sont en désaccord avec les opinions d’un auteur en dehors de leur écriture, ce qui va à l’encontre de notre croyance en la liberté d’expression », était la déclaration officielle.

Un ancien employé l’exprime différemment. «Les employés ont été encouragés à suivre la diversité et les initiatives pro-trans. Il n’y avait qu’une seule façon dont nous étions censés penser à ces problèmes, mais JK Rowling, leur auteur le plus titré, a dit ce qu’elle avait dit, de sorte que la direction devait prendre position en faveur de la liberté d’expression et affronter les plus jeunes. C’est à ce moment-là qu’ils ont réalisé que ces initiatives étaient allées trop loin, ce que beaucoup d’employés pensaient, mais personne n’était prêt à le dire.

Shriver, qui admet que ses opinions anti-réveil rendent ses éditeurs «anxieux», pense que le personnel de Hachette aurait dû être autorisé à sortir. «Je ressens cela fortement. Laissez partir les sbires qui se lèvent, ils sont remplaçables. Plus vous jouez à cette idée de pouvoir, plus vous leur donnez de pouvoir. C’est une histoire de lâcheté institutionnelle, avec des personnes en position d’autorité qui ont peur d’exercer cette autorité.

De même, la nouvelle que Penguin Random House Canada publierait la suite du psychologue canadien et coach de vie Jordan Peterson à ses 12 règles pour la vie a apparemment réduit nombre de ses employés aux larmes.

Le comité de la diversité et de l’inclusion de la maison d’édition a reçu au moins 70 messages anonymes de la part du personnel avec seulement un couple en faveur de sa publication. Le livre est allé de l’avant quand même et sort en mars. Comme Rowling, Peterson est lucratif. 12 Rules s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires, mais comme le souligne Shriver, peu d’autres auteurs bénéficient de ce degré de protection de «la renommée et la fortune».

Pour Julie Burchill, dont le livre, Welcome to the Woke Trials, est devenu une victime du problème même qu’il décrivait, le moment est venu après avoir fait un commentaire sur Twitter au journaliste musulman «communiste libertaire» Ash Sarkar sur l’âge d’un des prophètes. Les épouses de Mohammed.

Le gendarme a rapidement annulé le contrat de Burchill. «Bien qu’il n’y ait pas de définition légale du discours de haine au Royaume-Uni, nous pensons que les commentaires de Julie sur l’islam ne sont pas défendables d’un point de vue moral ou intellectuel», a-t-il déclaré. Burchill a rétorqué qu’elle chercherait un autre éditeur. «Ils ont dit que j’avais franchi la ligne et que je le referais probablement. Ils n’ont pas tort. Mais ils savaient comment j’étais. Elle dit qu’elle a trois éditeurs «courageux et petits plutôt que grands et lâches» intéressés par son livre.

Les écrivains doivent également se méfier des autres pièges potentiels. Après la publication de son roman American Dirt, sur un migrant mexicain clandestin, en 2019, Jeanine Cummins a été accusée d’appropriation culturelle parce qu’elle n’est pas mexicaine et de remplir le roman de stéréotypes. De violentes menaces ont poussé ses éditeurs à annuler une tournée de livres, mais Cummins dit maintenant que son plus grand regret a été d’écrire la note de l’auteur «maladroite» justifiant ses raisons de l’écrire. «Mais cela a simplement servi à ouvrir la porte aux gens pour qu’ils rendent leurs critiques extrêmement personnelles plutôt que sur le livre», dit-elle.

Les réseaux sociaux sont le plus grand allié de la culture Cancel. Lauren Taylor Shute, qui dirige un cabinet de conseil en coaching éditorial à New York, dit aux auteurs en herbe: «Vous entrez dans un dialogue et tout ce que vous proposez ouvre la porte à la discussion, alors assurez-vous que c’est une pièce dans laquelle vous voulez entrer en premier. , parce que vous aurez un public et ils vous répondront. Ils le feront certainement.

Cela soulève une question. Une entreprise britannique publierait-elle les mémoires de Donald Trump? Il y a quinze jours, le livre du sénateur républicain Josh Hawley sur la tyrannie des grandes technologies a été abandonné par Simon & Schuster, après avoir été photographié levant le poing pour saluer les manifestants pro-Trump alors qu’il se rendait au Capitole américain. Le consensus général ne semble pas l’être. «Qui veut être associé à Trump? Vous devez penser à la marque de votre entreprise. »

Presque tout le monde à qui j’ai parlé pour cet article était nerveux à l’idée d’exprimer ouvertement son point de vue, alors que les éditeurs n’étaient pas prêts à parler publiquement. Qu’est-ce que cela nous dit?

Une exception a été Mark Richards, qui a créé la société d’édition indépendante Swift l’année dernière. «Le rôle des éditeurs est d’aider la société à parler des problèmes les plus difficiles. Mais, à quelques exceptions près, ils sont devenus beaucoup trop partiaux sur beaucoup trop de sujets, des arbitres et non des facilitateurs de débat. Et ce n’est pas bon pour l’édition ou la société. »